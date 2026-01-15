Українці можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт

Фото: Державна міграційна служба України

Громадяни України можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Деталі

Державне підприємство "Документ" спростило відповідну процедуру. Відтепер за один візит можна оформити чи обміняти обидва документи, в тому числі і замість втраченого чи викраденого.

Крім того, відтепер доступні наступні варіанти оформлення документів:

ID-картка та закордонний паспорт для себе;

документи для себе та закордонний паспорт для дитини до 14 років або кільком дітям, до 4 дітей включно.

Для отримання документів можна звернутися до будь-якого Паспортного сервісу в Україні або за кордоном. За межами України строк оформлення триває до 3 місяців.

Нагадаємо

Наприкінці грудня 2025 року у Лондоні розпочав роботу паспортний сервіс для громадян України, що перебувають у Великій Британії. За перший тиждень 2026 року він оформив 135 ID-карток та 303 закордонні паспорти.