Українці можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:19 • 13345 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 17737 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 12349 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 14611 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 35956 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 33678 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 35598 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33553 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27439 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23084 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прикордонники на півдні України знищили квадроцикли, антену зв'язку та робот окупантів15 січня, 01:23 • 6992 перегляди
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto15 січня, 03:07 • 15844 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 13298 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 11941 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 9808 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 2792 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 13345 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 17737 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 40636 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 52780 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Більчук
Юлія Тимошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Львів
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей07:20 • 3758 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 35020 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 69231 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 60820 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 65035 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Українці можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт

Київ • УНН

 • 112 перегляди

ДП "Документ" спростило процедуру одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Це доступно для себе, а також для дітей до 14 років.

Українці можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт
Фото: Державна міграційна служба України

Громадяни України можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Деталі

Державне підприємство "Документ" спростило відповідну процедуру. Відтепер за один візит можна оформити чи обміняти обидва документи, в тому числі і замість втраченого чи викраденого.

Крім того, відтепер доступні наступні варіанти оформлення документів:

  • ID-картка та закордонний паспорт для себе;
    • документи для себе та закордонний паспорт для дитини до 14 років або кільком дітям, до 4 дітей включно.

      Для отримання документів можна звернутися до будь-якого Паспортного сервісу в Україні або за кордоном. За межами України строк оформлення триває до 3 місяців.

      Нагадаємо

      Наприкінці грудня 2025 року у Лондоні розпочав роботу паспортний сервіс для громадян України, що перебувають у Великій Британії. За перший тиждень 2026 року він оформив 135 ID-карток та 303 закордонні паспорти.

      Євген Устименко

      Суспільство
      Кабінет Міністрів України
      Міністерство внутрішніх справ України
      Велика Британія
      Україна
      Лондон