Українці можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт
Київ • УНН
ДП "Документ" спростило процедуру одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта. Це доступно для себе, а також для дітей до 14 років.
Громадяни України можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
Деталі
Державне підприємство "Документ" спростило відповідну процедуру. Відтепер за один візит можна оформити чи обміняти обидва документи, в тому числі і замість втраченого чи викраденого.
Крім того, відтепер доступні наступні варіанти оформлення документів:
- ID-картка та закордонний паспорт для себе;
- документи для себе та закордонний паспорт для дитини до 14 років або кільком дітям, до 4 дітей включно.
Для отримання документів можна звернутися до будь-якого Паспортного сервісу в Україні або за кордоном. За межами України строк оформлення триває до 3 місяців.
Нагадаємо
Наприкінці грудня 2025 року у Лондоні розпочав роботу паспортний сервіс для громадян України, що перебувають у Великій Британії. За перший тиждень 2026 року він оформив 135 ID-карток та 303 закордонні паспорти.