У Лондоні запрацював паспортний сервіс для громадян України

$42.720.15
49.920.12
ukenru
12:46 • 1024 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 3170 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
12:02 • 6658 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo
10:13 • 12561 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 10684 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 45157 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 36103 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
7 січня, 23:38 • 37297 перегляди
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27 • 44687 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11 • 45924 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
100%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна збільшила виробництво озброєння у півтора раза за рік - Міноборони8 січня, 04:04 • 9130 перегляди
Словаччина готова моніторити мирну угоду в Україні, але без військової допомоги - Фіцо8 січня, 04:35 • 25453 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас07:54 • 24398 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 21177 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo09:50 • 23836 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 57980 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 62937 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 65991 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 105460 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 142435 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Ніколас Мадуро
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Рівненська область
Запорізька область
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video08:37 • 21317 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 32908 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 58552 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 77843 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 119516 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
Financial Times

У Лондоні запрацював паспортний сервіс для громадян України

Київ • УНН

 • 426 перегляди

У Лондоні з 30 грудня працює паспортний сервіс для громадян України, який за перший тиждень 2026 року оформив 135 ID-карток та 303 закордонні паспорти. Послуги надаються за попереднім записом, включаючи оформлення та обмін паспортів.

У Лондоні запрацював паспортний сервіс для громадян України

У Лондоні розпочав роботу паспортний сервіс для громадян України. З 30 грудня підрозділ працює у тестовому режимі, забезпечуючи зручний доступ до оформлення та обміну паспортних документів. Про це повідомляє МВС України, пише УНН.

З 30 грудня підрозділ працює у тестовому режимі, щоб забезпечити громадян України зручним доступом до паспортних послуг

- йдеться у повідомленні. 

За перший тиждень 2026 року тут оформили 135 ID-карток та 303 закордонні паспорти.

Прийом здійснюється виключно за попереднім записом. У підрозділі доступне оформлення та обмін паспортів, у тому числі у разі втрати, а також замовлення пересилки документів.

Адреса центру: The Foundry, 8–15 Dereham Place, London, EC2A 3HJ.

Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk08.01.26, 09:21 • 45145 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоНовини СвітуНаші за кордоном
Міністерство внутрішніх справ України
Україна
Лондон