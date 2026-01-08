У Лондоні запрацював паспортний сервіс для громадян України
Київ • УНН
У Лондоні з 30 грудня працює паспортний сервіс для громадян України, який за перший тиждень 2026 року оформив 135 ID-карток та 303 закордонні паспорти. Послуги надаються за попереднім записом, включаючи оформлення та обмін паспортів.
У Лондоні розпочав роботу паспортний сервіс для громадян України. З 30 грудня підрозділ працює у тестовому режимі, забезпечуючи зручний доступ до оформлення та обміну паспортних документів. Про це повідомляє МВС України, пише УНН.
З 30 грудня підрозділ працює у тестовому режимі, щоб забезпечити громадян України зручним доступом до паспортних послуг
За перший тиждень 2026 року тут оформили 135 ID-карток та 303 закордонні паспорти.
Прийом здійснюється виключно за попереднім записом. У підрозділі доступне оформлення та обмін паспортів, у тому числі у разі втрати, а також замовлення пересилки документів.
Адреса центру: The Foundry, 8–15 Dereham Place, London, EC2A 3HJ.
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk08.01.26, 09:21 • 45145 переглядiв