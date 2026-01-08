В Лондоне заработал паспортный сервис для граждан Украины
Киев • УНН
В Лондоне с 30 декабря работает паспортный сервис для граждан Украины, который за первую неделю 2026 года оформил 135 ID-карт и 303 загранпаспорта. Услуги предоставляются по предварительной записи, включая оформление и обмен паспортов.
В Лондоне начал работу паспортный сервис для граждан Украины. С 30 декабря подразделение работает в тестовом режиме, обеспечивая удобный доступ к оформлению и обмену паспортных документов. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.
С 30 декабря подразделение работает в тестовом режиме, чтобы обеспечить граждан Украины удобным доступом к паспортным услугам
За первую неделю 2026 года здесь оформили 135 ID-карт и 303 загранпаспорта.
Прием осуществляется исключительно по предварительной записи. В подразделении доступно оформление и обмен паспортов, в том числе в случае утери, а также заказ пересылки документов.
Адрес центра: The Foundry, 8–15 Dereham Place, London, EC2A 3HJ.
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk08.01.26, 09:21 • 46303 просмотра