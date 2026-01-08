В Лондоне заработал паспортный сервис для граждан Украины

$42.720.15
Эксклюзив
13:48 • 348 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 2806 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 4458 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 6456 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 14174 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 11884 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 46297 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 36802 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
7 января, 23:38 • 37630 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 44967 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
Популярные новости
Украина увеличила производство вооружения в полтора раза за год - Минобороны8 января, 04:04 • 10978 просмотра
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 27058 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 26049 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 23432 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50 • 25460 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:48 • 364 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 59653 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 64601 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 11:31 • 67650 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 106976 просмотра
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 23476 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 33800 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 59246 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 78561 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 120184 просмотра
В Лондоне заработал паспортный сервис для граждан Украины

Киев • УНН

 • 1130 просмотра

В Лондоне с 30 декабря работает паспортный сервис для граждан Украины, который за первую неделю 2026 года оформил 135 ID-карт и 303 загранпаспорта. Услуги предоставляются по предварительной записи, включая оформление и обмен паспортов.

В Лондоне заработал паспортный сервис для граждан Украины

В Лондоне начал работу паспортный сервис для граждан Украины. С 30 декабря подразделение работает в тестовом режиме, обеспечивая удобный доступ к оформлению и обмену паспортных документов. Об этом сообщает МВД Украины, пишет УНН.

С 30 декабря подразделение работает в тестовом режиме, чтобы обеспечить граждан Украины удобным доступом к паспортным услугам

- говорится в сообщении. 

За первую неделю 2026 года здесь оформили 135 ID-карт и 303 загранпаспорта.

Прием осуществляется исключительно по предварительной записи. В подразделении доступно оформление и обмен паспортов, в том числе в случае утери, а также заказ пересылки документов.

Адрес центра: The Foundry, 8–15 Dereham Place, London, EC2A 3HJ.

Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk08.01.26, 09:21 • 46303 просмотра

Ольга Розгон

