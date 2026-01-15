$43.180.08
Эксклюзив
08:19
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл женщину с ребенком

Киев • УНН

 • 572 просмотра

В Луцке задержали мужчину, который выстрелил в полицейского во время семейного конфликта. Полицейский прикрыл собой женщину с ребенком, дробь застряла в бронежилете.

В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл женщину с ребенком

В Луцке задержали мужчину, который выстрелил в полицейского, прикрывшего собой женщину с ребенком. Дробь застряла в бронежилете полицейского. Как сообщили в Нацполиции, правоохранитель получил легкое телесное повреждение, передает УНН.

Детали

14 января в Луцке наряд сектора противодействия домашнему насилию прибыл на вызов от женщины. Она сообщила, что свекор угрожает выселить ее из квартиры и ведет себя агрессивно. В помещении женщина находилась вместе с малолетним сыном и опасалась за их безопасность.

Экипаж в составе полицейских Богдана и Владислава прибыл на место немедленно. С мужчиной 1956 года рождения начали проводить профилактическую беседу. Когда его утихомирили, тот внезапно вышел в другую комнату и вернулся с ружьем, после чего резко нацелился в сторону невестки и внука. Полицейские среагировали мгновенно. Богдан подскочил к злоумышленнику, прикрыв женщину с ребенком. В этот момент фигурант произвел выстрел.

Как сообщили в полиции, дробь застряла в бронежилете полицейского. Полицейские задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу.

Сейчас жизни и здоровью всех участников происшествия ничего не угрожает. Полицейского осмотрели медики, он получил легкое телесное повреждение.

"Я спасал ребенка. Увидел, как мужчина нацелился в сторону родных, и в тот момент ни о чем больше не думал", — рассказал Богдан.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ружье изъято.

По данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ст. 348 УК Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Антонина Туманова

