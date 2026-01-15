В Луцке мужчина выстрелил в полицейского, который прикрыл женщину с ребенком

В Луцке задержали мужчину, который выстрелил в полицейского, прикрывшего собой женщину с ребенком. Дробь застряла в бронежилете полицейского. Как сообщили в Нацполиции, правоохранитель получил легкое телесное повреждение, передает УНН.

Детали

14 января в Луцке наряд сектора противодействия домашнему насилию прибыл на вызов от женщины. Она сообщила, что свекор угрожает выселить ее из квартиры и ведет себя агрессивно. В помещении женщина находилась вместе с малолетним сыном и опасалась за их безопасность.

Экипаж в составе полицейских Богдана и Владислава прибыл на место немедленно. С мужчиной 1956 года рождения начали проводить профилактическую беседу. Когда его утихомирили, тот внезапно вышел в другую комнату и вернулся с ружьем, после чего резко нацелился в сторону невестки и внука. Полицейские среагировали мгновенно. Богдан подскочил к злоумышленнику, прикрыв женщину с ребенком. В этот момент фигурант произвел выстрел.

Как сообщили в полиции, дробь застряла в бронежилете полицейского. Полицейские задержали мужчину и вызвали следственно-оперативную группу.

Сейчас жизни и здоровью всех участников происшествия ничего не угрожает. Полицейского осмотрели медики, он получил легкое телесное повреждение.

"Я спасал ребенка. Увидел, как мужчина нацелился в сторону родных, и в тот момент ни о чем больше не думал", — рассказал Богдан.

Фигурант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ружье изъято.

По данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ст. 348 УК Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

В Одессе 50-летняя женщина избила трехмесячного внука, ей грозит тюрьма