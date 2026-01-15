$43.180.08
Ексклюзив
08:19 • 21595 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 30080 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 18898 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 20979 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 41594 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 36426 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 38227 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34342 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27945 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23495 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив жінку з дитиною

Київ • УНН

У Луцьку затримали чоловіка, який вистрелив у поліцейського під час сімейного конфлікту. Поліцейський прикрив собою жінку з дитиною, дріб застряг у бронежилеті.

У Луцьку чоловік вистрелив у поліцейського, який прикрив жінку з дитиною

У Луцьку затримали чоловіка, який вистрелив у поліцейського, що прикрив собою жінку з дитиною. Дріб застряг у бронежилеті поліцейського. Як повідомили у Нацполіції, правоохоронець отримав легке тілесне ушкодження, передає УНН.

Деталі

14 січня у Луцьку наряд сектору протидії домашньому насильству прибув на виклик від жінки. Вона повідомила, що свекор погрожує виселити її з квартири та поводиться агресивно. У помешканні жінка перебувала разом із малолітнім сином і побоювалась за їхню безпеку.

Екіпаж у складі поліцейських Богдана та Владислава прибув на місце негайно. З чоловіком 1956 року народження почали проводити профілактичну бесіду. Коли його втихомирили, той раптово вийшов до іншої кімнати та повернувся з рушницею, після чого різко націлився у бік невістки та внука. Поліцейські зреагували миттєво. Богдан підскочив до зловмисника, прикривши жінку з дитиною. У цей момент фігурант здійснив постріл.

Як повідомили у поліції, дріб застряг у бронежилеті поліцейського. Поліцейські затримали чоловіка та викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі життю й здоров’ю всіх учасників події нічого не загрожує. Поліцейського оглянули медики, він отримав легке тілесне ушкодження.

"Я рятував дитину. Побачив, як чоловік націлився в бік рідних, і в той момент ні про що більше не думав", — розповів Богдан.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 КПК України. Рушницю вилучили.

За цим фактом слідчі внесли відомості до ЄРДР за ст. 348 КК України — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Антоніна Туманова

