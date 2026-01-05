$42.290.12
Ексклюзив
14:42 • 5554 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
14:05 • 14000 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
13:13 • 14366 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
12:32 • 21001 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 30943 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 87113 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 65386 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 90471 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 96642 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 67521 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В Одесі 50-річна жінка побила тримісячного онука, їй загрожує в'язниця

Київ • УНН

 • 46 перегляди

В Одесі судитимуть 50-річну жінку, яка побила свого тримісячного онука, завдавши йому перелому ключиці. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі, а матір дитини притягнуто до адмінвідповідальності.

В Одесі 50-річна жінка побила тримісячного онука, їй загрожує в'язниця

В Одесі судитимуть 50-річну жінку, яка побила свого тримісячного онука. Їй загрожує позбавлення волі, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської  області.

Деталі

Подія сталася наприкінці жовтня в одній із квартир у Пересипському районі міста. Про травмування хлопчика поліцейським повідомила його 22-річна мати. Вона зазначила, що залишила сина з бабусею і поїхала у справах, а повернувшись, виявила на тілі хлопчика сліди побиття.

Прибувши за місцем проживання родини, ювенальні поліцейські виявили побитого малюка, а також його матір і бабусю, які були з ознаками алкогольного сп’яніння. У квартирі панували безлад і антисанітарія. Викликана на місце "швидка" госпіталізувала травмованого хлопчика.

За висновком судово-медичної експертизи, дитина отримала тілесне ушкодження середньої тяжкості у вигляді закритого перелому ключиці зі зміщенням кісткових уламків з синцем.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими територіального підрозділу поліції, слідчі встановили, що малюка побила його нетвереза 50-річна бабуся.

"За результатами досудового розслідування, на підставі зібраних нами доказів, їй висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, а саме в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні. Максимальне покарання за цей злочин – до трьох років позбавлення волі. Обвинувальний акт скеровано до суду. Підтримуватиме державне обвинувачення в суді Пересипська окружна прокуратура міста Одеси. Обвинувачена перебуває під цілодобовим домашнім арештом", - зазначила старша слідча Валентина Здорова.

Додамо

Щодо 22-річної матері хлопчика поліцейські склали та скерували до суду адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою кваліфікується ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей.

Суд прийняв рішення про притягнення жінки до відповідальності із застосуванням адміністративного стягнення у вигляді попередження.

За рішенням служби у справах дітей Одеської міської ради, малюк після лікування перебуває у державному дитячому закладі.

На Львівщині побили дитину на території школи: відкрито провадження13.03.25, 12:56 • 46749 переглядiв

Антоніна Туманова

