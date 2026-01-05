В Одесі 50-річна жінка побила тримісячного онука, їй загрожує в'язниця
Київ • УНН
В Одесі судитимуть 50-річну жінку, яка побила свого тримісячного онука, завдавши йому перелому ключиці. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі, а матір дитини притягнуто до адмінвідповідальності.
Деталі
Подія сталася наприкінці жовтня в одній із квартир у Пересипському районі міста. Про травмування хлопчика поліцейським повідомила його 22-річна мати. Вона зазначила, що залишила сина з бабусею і поїхала у справах, а повернувшись, виявила на тілі хлопчика сліди побиття.
Прибувши за місцем проживання родини, ювенальні поліцейські виявили побитого малюка, а також його матір і бабусю, які були з ознаками алкогольного сп’яніння. У квартирі панували безлад і антисанітарія. Викликана на місце "швидка" госпіталізувала травмованого хлопчика.
За висновком судово-медичної експертизи, дитина отримала тілесне ушкодження середньої тяжкості у вигляді закритого перелому ключиці зі зміщенням кісткових уламків з синцем.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими територіального підрозділу поліції, слідчі встановили, що малюка побила його нетвереза 50-річна бабуся.
"За результатами досудового розслідування, на підставі зібраних нами доказів, їй висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, а саме в умисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні. Максимальне покарання за цей злочин – до трьох років позбавлення волі. Обвинувальний акт скеровано до суду. Підтримуватиме державне обвинувачення в суді Пересипська окружна прокуратура міста Одеси. Обвинувачена перебуває під цілодобовим домашнім арештом", - зазначила старша слідча Валентина Здорова.
Додамо
Щодо 22-річної матері хлопчика поліцейські склали та скерували до суду адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою кваліфікується ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей.
Суд прийняв рішення про притягнення жінки до відповідальності із застосуванням адміністративного стягнення у вигляді попередження.
За рішенням служби у справах дітей Одеської міської ради, малюк після лікування перебуває у державному дитячому закладі.
