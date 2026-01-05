В Одессе 50-летняя женщина избила трехмесячного внука, ей грозит тюрьма

$42.290.12
Эксклюзив
14:42 • 7488 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
14:05 • 16264 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
13:13 • 15463 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
12:32 • 22043 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 31612 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 88067 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 65756 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 90831 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 96841 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 67718 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Зеленский назначил Христю Фриланд советником по вопросам экономического развитияPhoto5 января, 09:55 • 15929 просмотра
Враг нанес пять ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Харькова: повреждения очень значительны11:49 • 20954 просмотра
Остаюсь в системе СБУ: Малюк подтвердил отставку12:06 • 11206 просмотра
Экс-нардепа задержали в Германии после международного розыска: о ком идет речь12:22 • 11124 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 21734 просмотра
публикации
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
14:05 • 16259 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы12:50 • 21870 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 88066 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 152232 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 169607 просмотра
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 50095 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 44771 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 42358 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 50549 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 95787 просмотра
В Одессе 50-летняя женщина избила трехмесячного внука, ей грозит тюрьма

Киев • УНН

 • 776 просмотра

В Одессе будут судить 50-летнюю женщину, которая избила своего трехмесячного внука, причинив ему перелом ключицы. Ей грозит до трех лет лишения свободы, а мать ребенка привлечена к административной ответственности.

В Одессе 50-летняя женщина избила трехмесячного внука, ей грозит тюрьма

В Одессе будут судить 50-летнюю женщину, которая избила своего трехмесячного внука. Ей грозит лишение свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Происшествие произошло в конце октября в одной из квартир в Пересыпском районе города. О травмировании мальчика полицейским сообщила его 22-летняя мать. Она отметила, что оставила сына с бабушкой и уехала по делам, а вернувшись, обнаружила на теле мальчика следы побоев.

Прибыв по месту жительства семьи, ювенальные полицейские обнаружили избитого малыша, а также его мать и бабушку, которые были с признаками алкогольного опьянения. В квартире царили беспорядок и антисанитария. Вызванная на место "скорая" госпитализировала травмированного мальчика.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок получил телесное повреждение средней тяжести в виде закрытого перелома ключицы со смещением костных отломков с синяком.

В рамках уголовного производства, начатого следователями территориального подразделения полиции, следователи установили, что малыша избила его нетрезвая 50-летняя бабушка.

"По результатам досудебного расследования, на основании собранных нами доказательств, ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины, а именно в умышленном средней тяжести телесном повреждении. Максимальное наказание за это преступление – до трех лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд. Поддерживать государственное обвинение в суде будет Пересыпская окружная прокуратура города Одессы. Обвиняемая находится под круглосуточным домашним арестом", - отметила старший следователь Валентина Здорова.

Добавим

В отношении 22-летней матери мальчика полицейские составили и направили в суд административные материалы по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которой квалифицируется уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей.

Суд принял решение о привлечении женщины к ответственности с применением административного взыскания в виде предупреждения.

По решению службы по делам детей Одесского городского совета, малыш после лечения находится в государственном детском учреждении.

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство13.03.25, 12:56 • 46749 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Одесса