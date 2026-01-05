В Одессе 50-летняя женщина избила трехмесячного внука, ей грозит тюрьма

В Одессе будут судить 50-летнюю женщину, которая избила своего трехмесячного внука. Ей грозит лишение свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.

Детали

Происшествие произошло в конце октября в одной из квартир в Пересыпском районе города. О травмировании мальчика полицейским сообщила его 22-летняя мать. Она отметила, что оставила сына с бабушкой и уехала по делам, а вернувшись, обнаружила на теле мальчика следы побоев.

Прибыв по месту жительства семьи, ювенальные полицейские обнаружили избитого малыша, а также его мать и бабушку, которые были с признаками алкогольного опьянения. В квартире царили беспорядок и антисанитария. Вызванная на место "скорая" госпитализировала травмированного мальчика.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок получил телесное повреждение средней тяжести в виде закрытого перелома ключицы со смещением костных отломков с синяком.

В рамках уголовного производства, начатого следователями территориального подразделения полиции, следователи установили, что малыша избила его нетрезвая 50-летняя бабушка.

"По результатам досудебного расследования, на основании собранных нами доказательств, ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины, а именно в умышленном средней тяжести телесном повреждении. Максимальное наказание за это преступление – до трех лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд. Поддерживать государственное обвинение в суде будет Пересыпская окружная прокуратура города Одессы. Обвиняемая находится под круглосуточным домашним арестом", - отметила старший следователь Валентина Здорова.

Добавим

В отношении 22-летней матери мальчика полицейские составили и направили в суд административные материалы по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которой квалифицируется уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей.

Суд принял решение о привлечении женщины к ответственности с применением административного взыскания в виде предупреждения.

По решению службы по делам детей Одесского городского совета, малыш после лечения находится в государственном детском учреждении.

