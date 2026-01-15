$43.180.08
Эксклюзив
08:19 • 14613 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 19606 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 13331 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 15548 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 36772 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 34108 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 36087 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 33740 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 27559 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 23194 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Правительство назначило временного главу Минцифры: что известно об Александре Борнякове

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Кабинет министров Украины назначил Александра Борнякова временным главой Министерства цифровой трансформации. Он заменил Михаила Федорова, который возглавил Министерство обороны.

Правительство назначило временного главу Минцифры: что известно об Александре Борнякове
Фото: diia.gov.ua

Кабинет министров назначил временным главой Министерства цифровой трансформации Александра Борнякова - он сменил на этом посту Михаила Федорова, который стал министром обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабмина.

Детали

Возложить временно исполнение обязанностей Министра цифровой трансформации Украины на заместителя Министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Борнякова Александра Сергеевича

- говорится в тексте распоряжения № 16-р от 14 января 2026 года.

Кто такой Александр Борняков

Борняков является предпринимателем, основателем IT-компании SoftTechnics, платформы VertaMedia (Adtelligent Inc), Clickky и бизнес-инкубатора WannaBiz. Также он был депутатом Одесского областного и городского советов, возглавлял комиссии по IT, экономике и международным отношениям.

10 лет назад, в 2016 году, он попал в рейтинг 25 бизнес-лидеров-новаторов Украины по версии Kyiv Post.

Напомним

Верховная Рада со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Также парламент проголосовал за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаТехнологии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Михаил Федоров
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Украина
Денис Шмыгаль