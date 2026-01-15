Правительство назначило временного главу Минцифры: что известно об Александре Борнякове

Фото: diia.gov.ua

Кабинет министров назначил временным главой Министерства цифровой трансформации Александра Борнякова - он сменил на этом посту Михаила Федорова, который стал министром обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующее распоряжение Кабмина.

Детали

Возложить временно исполнение обязанностей Министра цифровой трансформации Украины на заместителя Министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции Борнякова Александра Сергеевича - говорится в тексте распоряжения № 16-р от 14 января 2026 года.

Кто такой Александр Борняков

Борняков является предпринимателем, основателем IT-компании SoftTechnics, платформы VertaMedia (Adtelligent Inc), Clickky и бизнес-инкубатора WannaBiz. Также он был депутатом Одесского областного и городского советов, возглавлял комиссии по IT, экономике и международным отношениям.

10 лет назад, в 2016 году, он попал в рейтинг 25 бизнес-лидеров-новаторов Украины по версии Kyiv Post.

Напомним

Верховная Рада со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Также парламент проголосовал за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.