Уряд призначив тимчасового голову Мінцифри: що відомо про Олександра Борнякова

Фото: diia.gov.ua

Кабінет міністрів призначив тимчасовим головою Міністерства цифрової трансформації Олександра Борнякова - він змінив на цій посаді Михайла Федорова, який став міністром оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідне розпорядження Кабміну.

Деталі

Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича - йдеться в тексті розпорядження № 16-р від 14 січня 2026 року.

Хто такий Олександр Борняков

Борняков є підприємцем, засновником IT-компанії SoftTechnics, платформи VertaMedia (Adtelligent Inc), Clickky і бізнес-інкубатора WannaBiz. Також він був депутатом Одеської обласної та міської рад, очолював комісії з IT, економіки та міжнародних відносин.

10 років тому, у 2016 році, він потрапив у рейтинг 25 бізнес-лідерів-новаторів України за версією Kyiv Post.

Нагадаємо

Верховна Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра - міністра енергетики.

Також парламент проголосував за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.