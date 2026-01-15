$43.180.08
Ексклюзив
08:19 • 14613 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 19606 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 13331 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 15548 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 36772 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 34108 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 36087 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33740 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27559 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23194 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 4564 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 14613 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 19605 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 41351 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 53590 перегляди
Уряд призначив тимчасового голову Мінцифри: що відомо про Олександра Борнякова

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Кабінет міністрів України призначив Олександра Борнякова тимчасовим головою Міністерства цифрової трансформації. Він замінив Михайла Федорова, який очолив Міністерство оборони.

Уряд призначив тимчасового голову Мінцифри: що відомо про Олександра Борнякова
Фото: diia.gov.ua

Кабінет міністрів призначив тимчасовим головою Міністерства цифрової трансформації Олександра Борнякова - він змінив на цій посаді Михайла Федорова, який став міністром оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідне розпорядження Кабміну.

Деталі

Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича

- йдеться в тексті розпорядження № 16-р від 14 січня 2026 року.

Хто такий Олександр Борняков

Борняков є підприємцем, засновником IT-компанії SoftTechnics, платформи VertaMedia (Adtelligent Inc), Clickky і бізнес-інкубатора WannaBiz. Також він був депутатом Одеської обласної та міської рад, очолював комісії з IT, економіки та міжнародних відносин.

10 років тому, у 2016 році, він потрапив у рейтинг 25 бізнес-лідерів-новаторів України за версією Kyiv Post.

Нагадаємо

Верховна Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра - міністра енергетики.

Також парламент проголосував за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаТехнології
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Михайло Федоров
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Україна
Денис Шмигаль