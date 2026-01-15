Уряд призначив тимчасового голову Мінцифри: що відомо про Олександра Борнякова
Київ • УНН
Кабінет міністрів України призначив Олександра Борнякова тимчасовим головою Міністерства цифрової трансформації. Він замінив Михайла Федорова, який очолив Міністерство оборони.
Кабінет міністрів призначив тимчасовим головою Міністерства цифрової трансформації Олександра Борнякова - він змінив на цій посаді Михайла Федорова, який став міністром оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідне розпорядження Кабміну.
Деталі
Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника Міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича
Хто такий Олександр Борняков
Борняков є підприємцем, засновником IT-компанії SoftTechnics, платформи VertaMedia (Adtelligent Inc), Clickky і бізнес-інкубатора WannaBiz. Також він був депутатом Одеської обласної та міської рад, очолював комісії з IT, економіки та міжнародних відносин.
10 років тому, у 2016 році, він потрапив у рейтинг 25 бізнес-лідерів-новаторів України за версією Kyiv Post.
Нагадаємо
Верховна Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра - міністра енергетики.
Також парламент проголосував за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.