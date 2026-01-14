Рада з другої спроби призначила Шмигаля міністром енергетики
Київ • УНН
Верховна Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра – міністра енергетики. За це рішення проголосували 248 народних депутатів.
Верховна Рада з другої спроби призначила Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра - міністра енергетики, передає УНН з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Деталі
Проєкт постанови №14381 "Про призначення Шмигаля Д.А. на посаду першого віце-прем’єр-міністра України – міністра енергетики України" підтримали 248 народних депутатів.
Доповнення
13 січня Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. За це рішення проголосували 265 народних депутатів.
Того ж дня Рада не змогла призначити Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра - міністра енергетики.
Влітку 2025 року Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України, що передбачало відставку всього Кабінету міністрів.
Тоді ж ВР призначила Шмигаля на посаду міністра оборони.
Зазначимо, тоді ж ВР призначила Світлану Гринчук на посаду міністра енергетики, яка пробула на посаді до листопада 2025 року.
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас". На тлі цього міністр енергетики Світлана Гринчук подала заяву про відставку.
12 листопада Кабінет міністрів вніс на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук.
Нагадаємо
Парламент проголосував за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.