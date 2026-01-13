Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони

$43.260.18
50.530.38
ukenru
08:22 • 6856 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
07:21 • 12294 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 25457 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 42813 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 32947 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 32100 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 53027 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 22825 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 23562 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 54369 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.7м/с
78%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС13 січня, 02:17 • 18687 перегляди
ISW: росіяни дедалі сильніше відчувають наслідки ставки кремля на ОПК через війну в Україні13 січня, 02:51 • 6946 перегляди
Поліцейські "Білого Янгола" допомогли чоловіку з собакою дістатися до дружини, яка евакуювалася ранішеVideo13 січня, 04:01 • 7822 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ08:16 • 11525 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 5688 перегляди
Публікації
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 6252 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 53029 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 48349 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 54369 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 49985 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Харків
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 40892 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 35946 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 41297 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 43175 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 99301 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Ракетний комплекс "Тор"
Шахед-136

Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони

Київ • УНН

 • 406 перегляди

Верховна Рада України підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. За це рішення проголосували 265 народних депутатів.

Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони

Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади vіністра оборони України, передає УНН.

За проголосували 265 народних депутатів України.

Я залишаю цю посаду з упевненістю, що запущені процеси стануть фундаментом для подальших змін та реформ, а наші спільні здобутки слугуватимуть основою стійкості України 

– Шмигаль.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну формату роботи Міністерства оборони, запропонувавши очолити його Михайлу Федорову. Денис Шмигаль залишається в команді, йому запропоновано інший важливий напрямок державної роботи.

Оборонний комітет ВР підтримав звільнення Шмигаля з посади міністра оборони12.01.26, 15:27 • 2908 переглядiв

Алла Кіосак

Політика
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України
Україна
Денис Шмигаль