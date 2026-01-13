Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони
Київ • УНН
Верховна Рада України підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. За це рішення проголосували 265 народних депутатів.
За проголосували 265 народних депутатів України.
Я залишаю цю посаду з упевненістю, що запущені процеси стануть фундаментом для подальших змін та реформ, а наші спільні здобутки слугуватимуть основою стійкості України
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про зміну формату роботи Міністерства оборони, запропонувавши очолити його Михайлу Федорову. Денис Шмигаль залишається в команді, йому запропоновано інший важливий напрямок державної роботи.
