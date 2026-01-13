Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны

Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины, передает УНН.

За проголосовали 265 народных депутатов Украины.

Я покидаю эту должность с уверенностью, что запущенные процессы станут фундаментом для дальнейших изменений и реформ, а наши общие достижения послужат основой устойчивости Украины – Шмыгаль.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении формата работы Министерства обороны, предложив возглавить его Михаилу Федорову. Денис Шмыгаль остается в команде, ему предложено другое важное направление государственной работы.

Оборонный комитет ВР поддержал увольнение Шмыгаля с должности министра обороны