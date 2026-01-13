$43.260.18
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21 • 12280 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 25447 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 42803 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 32939 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 32095 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 53009 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 22825 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 23562 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 54360 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Верховная Рада Украины поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. За это решение проголосовали 265 народных депутатов.

Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны

Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины, передает УНН.

За проголосовали 265 народных депутатов Украины.

Я покидаю эту должность с уверенностью, что запущенные процессы станут фундаментом для дальнейших изменений и реформ, а наши общие достижения послужат основой устойчивости Украины 

– Шмыгаль.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении формата работы Министерства обороны, предложив возглавить его Михаилу Федорову. Денис Шмыгаль остается в команде, ему предложено другое важное направление государственной работы.

Оборонный комитет ВР поддержал увольнение Шмыгаля с должности министра обороны12.01.26, 15:27 • 2908 просмотров

Алла Киосак

Политика
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада
Украина
Денис Шмыгаль