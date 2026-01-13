Рада уволила Шмыгаля с должности министра обороны
Киев • УНН
Верховная Рада Украины поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. За это решение проголосовали 265 народных депутатов.
За проголосовали 265 народных депутатов Украины.
Я покидаю эту должность с уверенностью, что запущенные процессы станут фундаментом для дальнейших изменений и реформ, а наши общие достижения послужат основой устойчивости Украины
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об изменении формата работы Министерства обороны, предложив возглавить его Михаилу Федорову. Денис Шмыгаль остается в команде, ему предложено другое важное направление государственной работы.
