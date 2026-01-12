Оборонный комитет ВР поддержал увольнение Шмыгаля с должности министра обороны

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 6272 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 19794 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 26476 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 22691 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 25669 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 34563 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 40854 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 35651 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 32711 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 67060 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
82%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12 января, 04:28 • 14736 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 18626 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 23039 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 16417 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 10909 просмотра
публикации
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 11136 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 19794 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 16639 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 23264 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 67060 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эспен Барт Эйде
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Италия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 26344 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 22750 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 29302 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 31720 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 87776 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Хранитель
Социальная сеть

Оборонный комитет ВР поддержал увольнение Шмыгаля с должности министра обороны

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины. За это проголосовали 8 членов комитета, против – 6.

Оборонный комитет ВР поддержал увольнение Шмыгаля с должности министра обороны

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

По увольнению Шмыгаля с Министра обороны - Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал. За - 8. Против - 6. То есть буквально в один голос прошло решение

- сообщил нардеп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

Шмыгаль останется в команде после изменений в Минобороны - Зеленский02.01.26, 22:20 • 5972 просмотра

Антонина Туманова

Политика
Кабинет Министров Украины
Михаил Федоров
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Денис Шмыгаль