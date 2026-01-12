Оборонный комитет ВР поддержал увольнение Шмыгаля с должности министра обороны

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

По увольнению Шмыгаля с Министра обороны - Комитет ВРУ по вопросам обороны поддержал. За - 8. Против - 6. То есть буквально в один голос прошло решение - сообщил нардеп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

Шмыгаль останется в команде после изменений в Минобороны - Зеленский