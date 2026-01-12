Оборонний комітет ВР підтримав звільнення Шмигаля з посади міністра оборони

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

По звільненню Шмигаля з Міністра оборони - Комітет ВРУ з питань оборони підтримав. За - 8. Проти - 6. Тобто буквально в один голос пройшло рішення - повідомив нардеп.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Шмигаль залишиться у команді після змін в Міноборони - Зеленський