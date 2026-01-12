Оборонний комітет ВР підтримав звільнення Шмигаля з посади міністра оборони

$43.080.09
11:16 • 6478 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 20080 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 26671 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 22856 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 25827 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 34657 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 40951 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 35694 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32732 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 67220 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів
12 січня, 04:28 • 15001 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму
12 січня, 05:52 • 18907 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування
08:21 • 23500 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення
09:47 • 16871 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби
10:30 • 11363 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 11348 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 20059 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 16854 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 23482 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 67207 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Еспен Барт Ейде
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Італія
Китай
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 26400 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 22797 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 29357 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 31775 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 87830 перегляди
Оборонний комітет ВР підтримав звільнення Шмигаля з посади міністра оборони

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. За це проголосували 8 членів комітету, проти - 6.

Оборонний комітет ВР підтримав звільнення Шмигаля з посади міністра оборони

 Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

По звільненню Шмигаля з Міністра оборони - Комітет ВРУ з питань оборони підтримав. За - 8. Проти - 6. Тобто буквально в один голос пройшло рішення 

- повідомив нардеп.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Шмигаль залишиться у команді після змін в Міноборони - Зеленський02.01.26, 22:20 • 5972 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Кабінет Міністрів України
Михайло Федоров
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Ярослав Железняк
Денис Шмигаль