Оборонний комітет ВР підтримав звільнення Шмигаля з посади міністра оборони
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України. За це проголосували 8 членів комітету, проти - 6.
По звільненню Шмигаля з Міністра оборони - Комітет ВРУ з питань оборони підтримав. За - 8. Проти - 6. Тобто буквально в один голос пройшло рішення
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.
