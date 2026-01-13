Рада не змогла призначити Шмигаля міністром енергетики
Київ • УНН
Верховна Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра енергетики, набравши лише 210 голосів. Раніше його звільнили з посади міністра оборони, а влітку 2024 року він пішов з посади прем'єр-міністра.
Верховна Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра - міністра енергетики, передає УНН з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Деталі
Проєкт постанови "Про призначення Шмигаля Д.А. на посаду першого віце-прем’єр-міністра України – міністра енергетики України" підтримали 210 народних депутатів при необхідних 226 голосів.
Доповнення
Сьогодні, 13 січня, Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. За це рішення проголосували 265 народних депутатів.
Влітку 2024 року Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України, що передбачало відставку всього Кабінету міністрів.
Тоді ж ВР призначила Шмигаля на посаду міністра оборони.
Зазначимо, тоді ж ВР призначила Світлану Гринчук на посаду міністра енергетики, яка пробула на посаді до листопада 2025 року.