Рада не змогла призначити Шмигаля міністром енергетики

Ексклюзив
14:15 • 3148 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 6172 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 13920 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 15489 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 20131 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 30597 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 47561 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35601 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33841 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 59182 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44
росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання13 січня, 06:52
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 13920 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 59182 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 53775 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 59479 перегляди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олексій Гончаренко
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Запорізька область
Донецька область
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04
"Жити на повну": співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Financial Times

Рада не змогла призначити Шмигаля міністром енергетики

Київ • УНН

 • 358 перегляди

Верховна Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем'єр-міністра – міністра енергетики, набравши лише 210 голосів. Раніше його звільнили з посади міністра оборони, а влітку 2024 року він пішов з посади прем'єр-міністра.

Рада не змогла призначити Шмигаля міністром енергетики

Верховна Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віце-прем’єр-міністра  - міністра енергетики, передає УНН з посиланням на трансляцію засідання парламенту. 

Деталі 

Проєкт постанови "Про призначення Шмигаля Д.А. на посаду першого віце-прем’єр-міністра України – міністра енергетики України" підтримали 210 народних депутатів при необхідних 226 голосів. 

Доповнення

Сьогодні, 13 січня, Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. За це рішення проголосували 265 народних депутатів. 

Влітку 2024 року Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України, що передбачало відставку всього Кабінету міністрів. 

Тоді ж ВР призначила Шмигаля на посаду міністра оборони.

Зазначимо, тоді ж ВР призначила Світлану Гринчук на посаду міністра енергетики, яка пробула на посаді до листопада 2025 року. 

Павло Башинський

Політика
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України
Україна
Денис Шмигаль