Рада не смогла назначить Шмыгаля министром энергетики
Киев • УНН
Верховная Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики, набрав лишь 210 голосов. Ранее его уволили с должности министра обороны, а летом 2024 года он ушел с должности премьер-министра.
Верховная Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики, передает УНН со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Детали
Проект постановления "О назначении Шмыгаля Д.А. на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины" поддержали 210 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Дополнение
Сегодня, 13 января, Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. За это решение проголосовали 265 народных депутатов.
Летом 2024 года Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины, что предусматривало отставку всего Кабинета министров.
Тогда же ВР назначила Шмыгаля на должность министра обороны.
Отметим, тогда же ВР назначила Светлану Гринчук на должность министра энергетики, которая пробыла на должности до ноября 2025 года.