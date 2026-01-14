Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики
Киев • УНН
Верховная Рада со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики. За это решение проголосовали 248 народных депутатов.
Верховная Рада со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики, передает УНН со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Детали
Проект постановления №14381 "О назначении Шмыгаля Д.А. на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины" поддержали 248 народных депутатов.
Дополнение
13 января Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. За это решение проголосовали 265 народных депутатов.
В тот же день Рада не смогла назначить Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.
Летом 2025 года Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины, что предусматривало отставку всего Кабинета министров.
Тогда же ВР назначила Шмыгаля на должность министра обороны.
Отметим, тогда же ВР назначила Светлану Гринчук на должность министра энергетики, которая пробыла на должности до ноября 2025 года.
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас". На фоне этого министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке.
12 ноября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.
Напомним
Парламент проголосовал за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.