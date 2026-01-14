$43.180.08
Умер народный депутат от "Слуги народа" и экс-сценарист Студии "Квартал 95" Александр Кабанов
Эксклюзив
10:05 • 6660 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 10628 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52 • 11379 просмотра
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
06:55 • 13534 просмотра
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО
13 января, 19:36 • 40678 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 37881 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 33904 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 34894 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 55588 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
публикации
Эксклюзивы
Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Верховная Рада со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики. За это решение проголосовали 248 народных депутатов.

Рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики

Верховная Рада со второй попытки назначила Дениса Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики, передает УНН со ссылкой на трансляцию заседания парламента. 

Детали 

Проект постановления №14381 "О назначении Шмыгаля Д.А. на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра энергетики Украины" поддержали 248 народных депутатов. 

Дополнение

13 января Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. За это решение проголосовали 265 народных депутатов. 

В тот же день Рада не смогла назначить Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.

Летом 2025 года Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины, что предусматривало отставку всего Кабинета министров. 

Тогда же ВР назначила Шмыгаля на должность министра обороны.

Отметим, тогда же ВР назначила Светлану Гринчук на должность министра энергетики, которая пробыла на должности до ноября 2025 года. 

10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас". На фоне этого министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке. 

12 ноября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.

Напомним 

Парламент проголосовал за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

Павел Башинский

