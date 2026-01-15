Атака БПЛА рф на Одесскую область 15 января: есть попадания в гражданскую инфраструктуру, пострадал мужчина

$43.180.08
08:19 • 11893 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 15534 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
07:52 • 11171 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 13451 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 34980 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 33188 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 35096 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 33361 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
14 января, 16:42 • 27303 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22962 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Пограничники на юге Украины уничтожили квадроциклы, антенну связи и робот оккупантов15 января, 01:23 • 5458 просмотра
Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причиныPhoto15 января, 03:07 • 14938 просмотра
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД15 января, 04:04 • 12410 просмотра
В Киеве из-за атаки РФ обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto06:59 • 11012 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак РФ обесточивание на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго08:33 • 7968 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН10:29 • 202 просмотра
08:19 • 11897 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:53 • 39748 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 51827 просмотра
Атака БПЛА рф на Одесскую область 15 января: есть попадания в гражданскую инфраструктуру, пострадал мужчина

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Ночью 15 января российские оккупанты атаковали южные районы Одесской области дронами. Уничтожено большинство целей, но зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Атака БПЛА рф на Одесскую область 15 января: есть попадания в гражданскую инфраструктуру, пострадал мужчина

В ночь на 15 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками южные районы Одесской области. Хотя большинство вражеских целей уничтожено силами ПВО, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

Из-за российской атаки были разрушены два одноэтажных административных здания с последующим возгоранием. Также пострадал охранник - ему оказали помощь на месте.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления рф против мирного населения Одесской области

 - заявил Кипер.

Напомним

В результате ночной дроновой атаки россиян повреждены витражи в львовском храме Ольги и Елизаветы.

Также УНН сообщал, что 14 января российский беспилотник попал в дом в Путивльской общине Конотопского района Сумской области. Были ранены четверо детей в возрасте от 6 до 17 лет. Им оказали помощь на месте без госпитализации.

Евгений Устименко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Война в Украине
Сумская область
Одесская область
Львов