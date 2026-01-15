Атака БПЛА рф на Одесскую область 15 января: есть попадания в гражданскую инфраструктуру, пострадал мужчина

В ночь на 15 января российские оккупанты атаковали ударными беспилотниками южные районы Одесской области. Хотя большинство вражеских целей уничтожено силами ПВО, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

Из-за российской атаки были разрушены два одноэтажных административных здания с последующим возгоранием. Также пострадал охранник - ему оказали помощь на месте.

Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления рф против мирного населения Одесской области - заявил Кипер.

Напомним

В результате ночной дроновой атаки россиян повреждены витражи в львовском храме Ольги и Елизаветы.

Также УНН сообщал, что 14 января российский беспилотник попал в дом в Путивльской общине Конотопского района Сумской области. Были ранены четверо детей в возрасте от 6 до 17 лет. Им оказали помощь на месте без госпитализации.