Атака БПЛА рф на Одещину 15 січня: є влучання в цивільну інфраструктуру, постраждав чоловік

У ніч на 15 січня російські окупанти атакували ударними безпілотниками південні райони Одеської області. Хоча більшість ворожих цілей знищено силами ППО, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

Через російську атаку було зруйновано дві одноповерхові адміністративні будівлі з подальшим загорянням. Також постраждав охоронець - йому надали допомогу на місці.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини рф проти мирного населення Одещини - заявив Кіпер.

Нагадаємо

Внаслідок нічної дронової атаки росіян пошкоджено вітражі у львівському храмі Ольги та Єлизавети.

Також УНН повідомляв, що 14 січня російський безпілотник влучив у будинок в Путивльській громаді Конотопського району Сумської області. Були поранені четверо дітей віком від 6 до 17 років. Їм надали допомогу на місці без госпіталізації.