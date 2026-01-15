Атака БПЛА рф на Одещину 15 січня: є влучання в цивільну інфраструктуру, постраждав чоловік

$43.180.08
Ексклюзив
08:19 • 11684 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 15173 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 10971 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 13254 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 34776 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 33078 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 34972 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33300 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27269 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 22945 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Популярнi новини
Прикордонники на півдні України знищили квадроцикли, антену зв'язку та робот окупантів15 січня, 01:23 • 5192 перегляди
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto15 січня, 03:07 • 14772 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 12262 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 10875 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 7690 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського

Ексклюзив

08:19 • 11684 перегляди
Ексклюзив
08:19 • 11684 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 15173 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 39622 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 51666 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 57881 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Більчук
Юлія Тимошенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеська область
Ґренландія
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей07:20 • 2818 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 34423 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 68666 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 60296 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 64526 перегляди
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-101

Атака БПЛА рф на Одещину 15 січня: є влучання в цивільну інфраструктуру, постраждав чоловік

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Вночі 15 січня російські окупанти атакували південні райони Одеської області дронами. Знищено більшість цілей, але зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі.

Атака БПЛА рф на Одещину 15 січня: є влучання в цивільну інфраструктуру, постраждав чоловік

У ніч на 15 січня російські окупанти атакували ударними безпілотниками південні райони Одеської області. Хоча більшість ворожих цілей знищено силами ППО, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Деталі

Через російську атаку було зруйновано дві одноповерхові адміністративні будівлі з подальшим загорянням. Також постраждав охоронець - йому надали допомогу на місці.

Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини рф проти мирного населення Одещини

 - заявив Кіпер.

Нагадаємо

Внаслідок нічної дронової атаки росіян пошкоджено вітражі у львівському храмі Ольги та Єлизавети.

Також УНН повідомляв, що 14 січня російський безпілотник влучив у будинок в Путивльській громаді Конотопського району Сумської області. Були поранені четверо дітей віком від 6 до 17 років. Їм надали допомогу на місці без госпіталізації.

Євген Устименко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Війна в Україні
Сумська область
Одеська область
Львів