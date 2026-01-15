Атака БПЛА рф на Одещину 15 січня: є влучання в цивільну інфраструктуру, постраждав чоловік
Київ • УНН
Вночі 15 січня російські окупанти атакували південні райони Одеської області дронами. Знищено більшість цілей, але зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі.
Деталі
Через російську атаку було зруйновано дві одноповерхові адміністративні будівлі з подальшим загорянням. Також постраждав охоронець - йому надали допомогу на місці.
Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків. Правоохоронні органи фіксують чергові воєнні злочини рф проти мирного населення Одещини
Нагадаємо
Внаслідок нічної дронової атаки росіян пошкоджено вітражі у львівському храмі Ольги та Єлизавети.
Також УНН повідомляв, що 14 січня російський безпілотник влучив у будинок в Путивльській громаді Конотопського району Сумської області. Були поранені четверо дітей віком від 6 до 17 років. Їм надали допомогу на місці без госпіталізації.