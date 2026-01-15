Глава МИД Сибига: Украина требует санкций против российского "теневого" зернового флота

Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины призвал к санкциям против российского "теневого" зернового флота. Он отметил, что в 2025 году россияне похитили более 2 миллионов тонн украинского зерна с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Сибига отметил, что москва поставляла его на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы: почти 40% было доставлено в Египет.

Для осуществления этой незаконной торговли россия использовала порты в Азовском и Черном морях и создала теневой зерновой флот. Наша разведка уже идентифицировала 45 судов, задействованных в похищении украинского зерна и его транспортировке на мировые рынки, и мы ввели санкции против 43 из них, а также против 39 капитанов - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел призвал европейских партнеров начать системное противодействие данному российскому преступлению и угрозе глобальной продовольственной безопасности, которую оно представляет.

Вся российская инфраструктура, задействованная в похищении украинского зерна, а также его покупатели, должны как можно скорее попасть под европейские санкции. Мы уже имеем опыт противодействия теневому танкерному флоту россии. Теперь пришло время остановить и расширение российского теневого зернового флота. Ведь это не только угроза глобальной продовольственной безопасности, но и еще один источник финансирования кремлевского режима и его военной машины - заявил Сибига.

По его словам, для этого важно задействовать все возможные инструменты - как национальные, так и международные. Украина также ожидает более скоординированных действий и усилий со стороны агентства Frontex, подчеркнул Сибига.

Напомним

российский нефтяной танкер, захваченный Соединенными Штатами в Атлантическом океане несколько дней назад, прибыл в территориальные воды Британии для пополнения запасов.