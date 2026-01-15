Глава МИД Сибига: Украина требует санкций против российского "теневого" зернового флота

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
08:19 • 3760 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 5946 просмотра
Астролог заявляет о резонансе между гороскопом Юлии Тимошенко и событиями в стране во время парада планет
Эксклюзив
07:52 • 4662 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 9464 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 31758 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 31477 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 33342 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 32607 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 26839 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22632 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай расширяет флот больших эсминцев, чтобы сдерживать США в Тихом океане - СМИPhoto14 января, 23:06 • 6656 просмотра
"Пора начинать пить": Кая Каллас своеобразно поздравила евродепутатов с праздниками14 января, 23:41 • 12527 просмотра
Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причиныPhoto03:07 • 11453 просмотра
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД04:04 • 8030 просмотра
В Киеве из-за атаки РФ обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto06:59 • 5214 просмотра
публикации
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
08:19 • 3752 просмотра
Астролог заявляет о резонансе между гороскопом Юлии Тимошенко и событиями в стране во время парада планет08:08 • 5930 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 36719 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 48505 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 54930 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Александр Бильчук
Юлия Тимошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Европа
Реклама
УНН Lite
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей07:20 • 1882 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 32978 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 67329 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 59127 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 63394 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Бильд

Глава МИД Сибига: Украина требует санкций против российского "теневого" зернового флота

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Министр иностранных дел Украины призвал к санкциям против российского "теневого" зернового флота, который похитил более 2 миллионов тонн украинского зерна. Разведка идентифицировала 45 судов, задействованных в похищении, и Украина уже ввела санкции против 43 из них.

Глава МИД Сибига: Украина требует санкций против российского "теневого" зернового флота
Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Украины призвал к санкциям против российского "теневого" зернового флота. Он отметил, что в 2025 году россияне похитили более 2 миллионов тонн украинского зерна с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Сибига отметил, что москва поставляла его на рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и Европы: почти 40% было доставлено в Египет.

Для осуществления этой незаконной торговли россия использовала порты в Азовском и Черном морях и создала теневой зерновой флот. Наша разведка уже идентифицировала 45 судов, задействованных в похищении украинского зерна и его транспортировке на мировые рынки, и мы ввели санкции против 43 из них, а также против 39 капитанов

- говорится в заявлении.

Министр иностранных дел призвал европейских партнеров начать системное противодействие данному российскому преступлению и угрозе глобальной продовольственной безопасности, которую оно представляет.

Вся российская инфраструктура, задействованная в похищении украинского зерна, а также его покупатели, должны как можно скорее попасть под европейские санкции. Мы уже имеем опыт противодействия теневому танкерному флоту россии. Теперь пришло время остановить и расширение российского теневого зернового флота. Ведь это не только угроза глобальной продовольственной безопасности, но и еще один источник финансирования кремлевского режима и его военной машины

- заявил Сибига.

По его словам, для этого важно задействовать все возможные инструменты - как национальные, так и международные. Украина также ожидает более скоординированных действий и усилий со стороны агентства Frontex, подчеркнул Сибига.

Напомним

российский нефтяной танкер, захваченный Соединенными Штатами в Атлантическом океане несколько дней назад, прибыл в территориальные воды Британии для пополнения запасов.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Андрей Сибига
Азия
Африка
Великобритания
Европа
Соединённые Штаты
Египет
Украина