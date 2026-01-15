Голова МЗС Сибіга: Україна вимагає санкцій проти російського "тіньового" зернового флоту

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:19 • 836 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 1710 перегляди
Астролог заявляє про резонанс між гороскопом Юлії Тимошенко та подіями в країні під час параду планет
Ексклюзив
07:52 • 2338 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 7234 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 30778 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 30920 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 32761 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 32326 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 26672 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 22506 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай розширює флот великих есмінців, щоб стримувати США у Тихому океані - ЗМІPhoto14 січня, 23:06 • 5208 перегляди
"Пора починати пити": Кая Каллас своєрідно привітала євродепутатів зі святами14 січня, 23:41 • 11689 перегляди
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto03:07 • 10612 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД04:04 • 6426 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 3610 перегляди
Публікації
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 844 перегляди
Астролог заявляє про резонанс між гороскопом Юлії Тимошенко та подіями в країні під час параду планет08:08 • 1718 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 35820 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 47486 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 54035 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Ілон Маск
Кір Стармер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Данія
Китай
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 32549 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 66936 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 58781 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 63057 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 64112 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Шахед-136

Голова МЗС Сибіга: Україна вимагає санкцій проти російського "тіньового" зернового флоту

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Міністр закордонних справ України закликав до санкцій проти російського "тіньового" зернового флоту, який викрав понад 2 мільйони тонн українського зерна. Розвідка ідентифікувала 45 суден, залучених до викрадення, і Україна вже запровадила санкції проти 43 з них.

Голова МЗС Сибіга: Україна вимагає санкцій проти російського "тіньового" зернового флоту
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України закликав до санкцій проти російського "тіньового" зернового флоту. Він зазначив, що в 2025 році росіяни викрали понад 2 мільйони тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

Сибіга зазначив, що москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи: майже 40% було доставлено до Єгипту.

Для здійснення цієї незаконної торгівлі росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот. Наша розвідка вже ідентифікувала 45 суден, залучених до викрадення українського зерна та його транспортування на світові ринки, і ми запровадили санкції проти 43 із них, а також проти 39 капітанів

- йдеться в заяві.

Міністр закордонних справ закликав європейських партнерів розпочати системну протидію даному російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку він становить.

Уся російська інфраструктура, задіяна у викраденні українського зерна, а також його покупці, мають якнайшвидше потрапити під європейські санкції. Ми вже маємо досвід протидії тіньовому танкерному флоту росії. Тепер настав час зупинити й розширення російського тіньового зернового флоту. Адже це не лише загроза глобальній продовольчій безпеці, а й ще одне джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини

- заявив Сибіга.

За його словами, для цього важливо задіяти всі можливі інструменти - як національні, так і міжнародні. Україна також очікує більш скоординованих дій і зусиль з боку агентства Frontex, підкреслив Сибіга.

Нагадаємо

російський нафтовий танкер, захоплений Сполученими Штатами в Атлантичному океані кілька днів тому, прибув у територіальні води Британії для поповнення запасів.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономікаПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Азія
Африка
Велика Британія
Європа
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Україна