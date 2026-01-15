Голова МЗС Сибіга: Україна вимагає санкцій проти російського "тіньового" зернового флоту

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України закликав до санкцій проти російського "тіньового" зернового флоту. Він зазначив, що в 2025 році росіяни викрали понад 2 мільйони тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

Сибіга зазначив, що москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи: майже 40% було доставлено до Єгипту.

Для здійснення цієї незаконної торгівлі росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот. Наша розвідка вже ідентифікувала 45 суден, залучених до викрадення українського зерна та його транспортування на світові ринки, і ми запровадили санкції проти 43 із них, а також проти 39 капітанів - йдеться в заяві.

Міністр закордонних справ закликав європейських партнерів розпочати системну протидію даному російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку він становить.

Уся російська інфраструктура, задіяна у викраденні українського зерна, а також його покупці, мають якнайшвидше потрапити під європейські санкції. Ми вже маємо досвід протидії тіньовому танкерному флоту росії. Тепер настав час зупинити й розширення російського тіньового зернового флоту. Адже це не лише загроза глобальній продовольчій безпеці, а й ще одне джерело фінансування кремлівського режиму та його воєнної машини - заявив Сибіга.

За його словами, для цього важливо задіяти всі можливі інструменти - як національні, так і міжнародні. Україна також очікує більш скоординованих дій і зусиль з боку агентства Frontex, підкреслив Сибіга.

Нагадаємо

російський нафтовий танкер, захоплений Сполученими Штатами в Атлантичному океані кілька днів тому, прибув у територіальні води Британії для поповнення запасів.