Рада поддержала за основу законопроект о гуманном отношении к животным

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении и за основу законопроект №11328, направленный на внедрение европейских гуманных ценностей в обращении с животными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

За принятие за основу законопроекта №11328 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения их в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных без обсуждения проголосовали 233 депутата.

Данный документ запрещает использовать домашних животных в рекламе, развлекательных мероприятиях и на выставках, если организаторы не обеспечили для них надлежащих условий, а также, когда здоровье или общее состояние животных находится под угрозой.

Кроме того, законопроектом предусмотрен запрет хирургических операций, проводимых с целью изменения внешнего вида домашних животных или для любых других целей, не связанных с лечением.

Напомним

