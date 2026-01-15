$43.180.08
Рада поддержала за основу законопроект о гуманном отношении к животным

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект №11328, запрещающий использование домашних животных в рекламе и на выставках без надлежащих условий. Также документ запрещает хирургические операции животным, не связанные с лечением.

Рада поддержала за основу законопроект о гуманном отношении к животным

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении и за основу законопроект №11328, направленный на внедрение европейских гуманных ценностей в обращении с животными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

За принятие за основу законопроекта №11328 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения их в соответствие с требованиями Европейской конвенции о защите домашних животных без обсуждения проголосовали 233 депутата.

Данный документ запрещает использовать домашних животных в рекламе, развлекательных мероприятиях и на выставках, если организаторы не обеспечили для них надлежащих условий, а также, когда здоровье или общее состояние животных находится под угрозой.

Кроме того, законопроектом предусмотрен запрет хирургических операций, проводимых с целью изменения внешнего вида домашних животных или для любых других целей, не связанных с лечением.

Напомним

Верховная Рада готовит законопроект, который может ограничить право на отсрочку от мобилизации для мужчин 25+ в связи с обучением. Количество таких студентов возросло до 250 тысяч, а проверки выявили почти 50 тысяч фиктивных учащихся.

Алла Киосак

