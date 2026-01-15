$43.180.08
Ексклюзив
08:19 • 12304 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 16185 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 11530 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 13813 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 35277 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 33320 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 35257 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33428 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27351 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23006 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Рада підтримала за основу законопроєкт про гуманне ставлення до тварин

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11328, що забороняє використання домашніх тварин у рекламі та на виставках без належних умов. Також документ забороняє хірургічні операції тваринам, не пов'язані з лікуванням.

Рада підтримала за основу законопроєкт про гуманне ставлення до тварин

Верховна Рада України підтримала у першому читанні та за основу законопроєкт №11328, який спрямований на впровадження європейських гуманних цінностей у поводженні з тваринами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.

Деталі

За прийняття за основу законопроєкту №11328 про внесення змін до деяких законодавчих актів україни з метою приведення їх у відповідність до вимог Європейської конвенції про захист домашніх тварин без обговорення проголосували 233 депутати.

Даний документ забороняє використовувати домашніх тварин у рекламі, розважальних заходах та на виставках, якщо організатори не забезпечили для них належних умов, а також, коли здоров’я або загальний стан тварин перебуває під загрозою.

Крім того, законопроєктом передбачено заборону хірургічних операцій, які проводяться з метою зміни зовнішнього вигляду домашніх тварин або для будь-яких інших цілей, не пов’язаних з лікуванням.

Нагадаємо

Верховна Рада готує законопроєкт, що може обмежити право на відстрочку від мобілізації для чоловіків 25+ у зв'язку з навчанням. Кількість таких студентів зросла до 250 тисяч, а перевірки виявили майже 50 тисяч фіктивних учнів.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Тварини
Мобілізація
Верховна Рада України
Україна