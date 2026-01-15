Рада підтримала за основу законопроєкт про гуманне ставлення до тварин
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11328, що забороняє використання домашніх тварин у рекламі та на виставках без належних умов. Також документ забороняє хірургічні операції тваринам, не пов'язані з лікуванням.
Верховна Рада України підтримала у першому читанні та за основу законопроєкт №11328, який спрямований на впровадження європейських гуманних цінностей у поводженні з тваринами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.
Деталі
За прийняття за основу законопроєкту №11328 про внесення змін до деяких законодавчих актів україни з метою приведення їх у відповідність до вимог Європейської конвенції про захист домашніх тварин без обговорення проголосували 233 депутати.
Даний документ забороняє використовувати домашніх тварин у рекламі, розважальних заходах та на виставках, якщо організатори не забезпечили для них належних умов, а також, коли здоров’я або загальний стан тварин перебуває під загрозою.
Крім того, законопроєктом передбачено заборону хірургічних операцій, які проводяться з метою зміни зовнішнього вигляду домашніх тварин або для будь-яких інших цілей, не пов’язаних з лікуванням.
