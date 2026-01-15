$43.180.08
13482 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил об ущербе на Донбассе и в приграничных регионах РФ на сумму более 706 миллиардов рублей. В СНБО Украины указывают на манипуляцию и попытку РФ выставить Украине счет за последствия собственной агрессии.

"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД

"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД

В России заявили об "ущербе от ВСУ" на Донбассе и в приграничных регионах РФ на сумму более 706 млрд рублей (приблизительно $9 млрд). Такие цифры озвучил глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ключевая манипуляция в этом заявлении - намеренное стирание причинно-следственной связи: так, до 2014 года на Донбассе не было никаких "убытков от ВСУ", масштабных разрушений и тысяч погибших людей, а все это появилось только после вторжения российских войск в Украину. 

Россия формирует псевдоюридическую реальность, в которой агрессор якобы превращается в "потерпевшего". Кремль пытается выставить Украине счет за последствия собственной вооруженной агрессии

- указывают в ЦПД.

Там утверждают, что подобные заявления свидетельствуют, что Россия ведет информационную подготовку к длительному упадку оккупированных территорий.

"Перекладывая ответственность за масштабные разрушения на Украину, РФ оправдывает отсутствие восстановления, социальный коллапс и общую деградацию региона", - говорится в сообщении.

Напомним

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей фиксируют масштабные отключения электроэнергии, воды и связи. Коммунальная инфраструктура на ВОТ системно деградировала из-за отсутствия инвестиций и ремонтов со стороны оккупационных властей.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
