"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД

В России заявили об "ущербе от ВСУ" на Донбассе и в приграничных регионах РФ на сумму более 706 млрд рублей (приблизительно $9 млрд). Такие цифры озвучил глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ключевая манипуляция в этом заявлении - намеренное стирание причинно-следственной связи: так, до 2014 года на Донбассе не было никаких "убытков от ВСУ", масштабных разрушений и тысяч погибших людей, а все это появилось только после вторжения российских войск в Украину.

Россия формирует псевдоюридическую реальность, в которой агрессор якобы превращается в "потерпевшего". Кремль пытается выставить Украине счет за последствия собственной вооруженной агрессии - указывают в ЦПД.

Там утверждают, что подобные заявления свидетельствуют, что Россия ведет информационную подготовку к длительному упадку оккупированных территорий.

"Перекладывая ответственность за масштабные разрушения на Украину, РФ оправдывает отсутствие восстановления, социальный коллапс и общую деградацию региона", - говорится в сообщении.

Напомним

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей фиксируют масштабные отключения электроэнергии, воды и связи. Коммунальная инфраструктура на ВОТ системно деградировала из-за отсутствия инвестиций и ремонтов со стороны оккупационных властей.

