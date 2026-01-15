"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД
Київ • УНН
Голова слідчого комітету рф олександр бастрикін заявив про збитки на Донбасі та в прикордонних регіонах рф на суму понад 706 мільярдів рублів. В РНБО України вказують на маніпуляцію та спробу рф виставити Україні рахунок за наслідки власної агресії.
У росії заявили про "збитки від ЗСУ" на Донбасі та в прикордонних регіонах рф на суму понад 706 млрд рублів (приблизно $9 млрд). Такі цифри озвучив голова слідчого комітету рф олександр бастрикін. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що ключова маніпуляція в цій заяві - навмисне стирання причинно-наслідкового зв’язку: так, до 2014 року на Донбасі не було ніяких "збитків від ЗСУ", масштабних руйнувань і тисяч загиблих людей, а усе це з’явилося лише після вторгнення російських військ в Україну.
росія формує псевдоюридичну реальність, у якій агресор нібито перетворюється на "потерпілого". кремль намагається виставити Україні рахунок за наслідки власної збройної агресії
Там стверджують, що подібні заяви свідчать, що росія веде інформаційну підготовку до тривалого занепаду окупованих територій.
"Перекладаючи відповідальність за масштабні руйнування на Україну, рф виправдовує відсутність відбудови, соціальний колапс і загальну деградацію регіону", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
На окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей фіксують масштабні відключення електроенергії, води та зв'язку. Комунальна інфраструктура на ТОТ системно деградувала через відсутність інвестицій та ремонтів з боку окупаційної влади.
Окупанти приховали водну кризу на Донеччині, просуваючи новорічні свята - ЦПД03.01.26, 03:34 • 19737 переглядiв