02:34 • 13482 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 16145 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 21085 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 22289 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 20547 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 19485 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 17644 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 15277 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 14629 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12798 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 27222 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 38080 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 45932 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 61024 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 72222 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Голова слідчого комітету рф олександр бастрикін заявив про збитки на Донбасі та в прикордонних регіонах рф на суму понад 706 мільярдів рублів. В РНБО України вказують на маніпуляцію та спробу рф виставити Україні рахунок за наслідки власної агресії.

"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД

У росії заявили про "збитки від ЗСУ" на Донбасі та в прикордонних регіонах рф на суму понад 706 млрд рублів (приблизно $9 млрд). Такі цифри озвучив голова слідчого комітету рф олександр бастрикін. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ключова маніпуляція в цій заяві - навмисне стирання причинно-наслідкового зв’язку: так, до 2014 року на Донбасі не було ніяких "збитків від ЗСУ", масштабних руйнувань і тисяч загиблих людей, а усе це з’явилося лише після вторгнення російських військ в Україну. 

росія формує псевдоюридичну реальність, у якій агресор нібито перетворюється на "потерпілого". кремль намагається виставити Україні рахунок за наслідки власної збройної агресії

- вказують у ЦПД.

Там стверджують, що подібні заяви свідчать, що росія веде інформаційну підготовку до тривалого занепаду окупованих територій.

"Перекладаючи відповідальність за масштабні руйнування на Україну, рф виправдовує відсутність відбудови, соціальний колапс і загальну деградацію регіону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

На окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей фіксують масштабні відключення електроенергії, води та зв'язку. Комунальна інфраструктура на ТОТ системно деградувала через відсутність інвестицій та ремонтів з боку окупаційної влади.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Україна