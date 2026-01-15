"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД

У росії заявили про "збитки від ЗСУ" на Донбасі та в прикордонних регіонах рф на суму понад 706 млрд рублів (приблизно $9 млрд). Такі цифри озвучив голова слідчого комітету рф олександр бастрикін. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що ключова маніпуляція в цій заяві - навмисне стирання причинно-наслідкового зв’язку: так, до 2014 року на Донбасі не було ніяких "збитків від ЗСУ", масштабних руйнувань і тисяч загиблих людей, а усе це з’явилося лише після вторгнення російських військ в Україну.

росія формує псевдоюридичну реальність, у якій агресор нібито перетворюється на "потерпілого". кремль намагається виставити Україні рахунок за наслідки власної збройної агресії