Эксклюзив
08:19 • 7966 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 11050 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 7862 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 11274 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 33039 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 32228 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 34099 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 32937 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 27033 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22777 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 38055 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 49994 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 56297 просмотра
Не игнорируйте жгучую боль за грудиной: в столичном кардиоцентре спасли пациента с критическим поражением артерий

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Киеве 53-летнему мужчине с жалобами на боль в груди провели стентирование коронарных артерий. Это восстановило кровоток и спасло жизнь пациента.

Не игнорируйте жгучую боль за грудиной: в столичном кардиоцентре спасли пациента с критическим поражением артерий

В столичном Центре кардиологии и кардиохирургии успешно проведено сложное интервенционное вмешательство пациенту с тяжелым поражением коронарных сосудов сердца. Об этом сообщил и.о. руководителя Центра, заслуженный врач Украины Георгий Маньковский, пишет УНН

Детали

Он рассказал, что в медицинское учреждение обратился 53-летний мужчина с жалобами на жгучую боль за грудиной, которая возникала при незначительной физической нагрузке и постепенно усиливалась в течение последних трех месяцев. Среди факторов риска врачи отметили длительное курение.

По результатам обследований было выявлено значительное снижение насосной функции сердца и нарушение сократимости сердечной мышцы. Дальнейшая коронарография показала критические поражения основных коронарных артерий, которые несли непосредственную угрозу жизни пациента.

Медицинская команда приняла решение о безотлагательном стентировании коронарных артерий. Во время вмешательства удалось восстановить коронарный кровоток, что подтверждено контрольными ангиографическими снимками.

В кардиологическом центре подчеркивают, что прогрессирующая боль в груди является опасным симптомом, который требует немедленного обращения к врачу. Своевременная диагностика и современные методы лечения позволяют существенно улучшить прогноз даже в сложных клинических случаях.

Добавим, что столичный Центр кардиологии и кардиохирургии стал национальной платформой для инноваций всемирно известной Siemens Healthineers. Отныне этот Центр является главной площадкой страны для внедрения передовых мировых практик, обучения врачей и демонстрации возможностей современного медицинского оборудования

"Технологии имеют ценность только тогда, когда за ними стоят люди. Наша цель - благодаря топовому оборудованию Siemens научить специалистов по всей Украине проводить вмешательства высочайшего уровня сложности. Это инвестиция в человеческий капитал, которая масштабирует наш опыт на всю страну", - прокомментировал стратегическое партнерство и.о. руководителя Центра Георгий Маньковский.

Лилия Подоляк

Здоровье
Техника
Бренд