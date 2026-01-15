Не игнорируйте жгучую боль за грудиной: в столичном кардиоцентре спасли пациента с критическим поражением артерий

В столичном Центре кардиологии и кардиохирургии успешно проведено сложное интервенционное вмешательство пациенту с тяжелым поражением коронарных сосудов сердца. Об этом сообщил и.о. руководителя Центра, заслуженный врач Украины Георгий Маньковский, пишет УНН.

Детали

Он рассказал, что в медицинское учреждение обратился 53-летний мужчина с жалобами на жгучую боль за грудиной, которая возникала при незначительной физической нагрузке и постепенно усиливалась в течение последних трех месяцев. Среди факторов риска врачи отметили длительное курение.

По результатам обследований было выявлено значительное снижение насосной функции сердца и нарушение сократимости сердечной мышцы. Дальнейшая коронарография показала критические поражения основных коронарных артерий, которые несли непосредственную угрозу жизни пациента.

Медицинская команда приняла решение о безотлагательном стентировании коронарных артерий. Во время вмешательства удалось восстановить коронарный кровоток, что подтверждено контрольными ангиографическими снимками.

В кардиологическом центре подчеркивают, что прогрессирующая боль в груди является опасным симптомом, который требует немедленного обращения к врачу. Своевременная диагностика и современные методы лечения позволяют существенно улучшить прогноз даже в сложных клинических случаях.

Добавим, что столичный Центр кардиологии и кардиохирургии стал национальной платформой для инноваций всемирно известной Siemens Healthineers. Отныне этот Центр является главной площадкой страны для внедрения передовых мировых практик, обучения врачей и демонстрации возможностей современного медицинского оборудования.

"Технологии имеют ценность только тогда, когда за ними стоят люди. Наша цель - благодаря топовому оборудованию Siemens научить специалистов по всей Украине проводить вмешательства высочайшего уровня сложности. Это инвестиция в человеческий капитал, которая масштабирует наш опыт на всю страну", - прокомментировал стратегическое партнерство и.о. руководителя Центра Георгий Маньковский.