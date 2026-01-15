$43.180.08
Ексклюзив
08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Не ігноруйте пекучий біль за грудиною: у столичному кардіоцентрі врятували пацієнта з критичним ураженням артерій

Київ • УНН

 • 12 перегляди

У Києві 53-річному чоловіку зі скаргами на біль у грудях провели стентування коронарних артерій. Це відновило кровотік та врятувало життя пацієнта.

Не ігноруйте пекучий біль за грудиною: у столичному кардіоцентрі врятували пацієнта з критичним ураженням артерій

У столичному Центрі кардіології та кардіохірургії успішно проведено складне інтервенційне втручання пацієнту з тяжким ураженням коронарних судин серця. Про це повідомив в.о. керівника Центру, заслужений лікар України Георгій Маньковський, пише УНН

Деталі

Він розповів, що до медичного закладу звернувся 53-річний чоловік зі скаргами на пекучий біль за грудиною, який виникав при незначному фізичному навантаженні та поступово посилювався протягом останніх трьох місяців. Серед факторів ризику лікарі відзначили тривале куріння.

За результатами обстежень було виявлено значне зниження насосної функції серця та порушення скоротливості серцевого м’яза. Подальша коронарографія показала критичні ураження основних коронарних артерій, що несли безпосередню загрозу життю пацієнта.

Медична команда ухвалила рішення про невідкладне стентування коронарних артерій. Під час втручання вдалося відновити коронарний кровотік, що підтверджено контрольними ангіографічними знімками.

У кардіологічному центрі наголошують, що прогресуючий біль у грудях є небезпечним симптомом, який потребує негайного звернення до лікаря. Своєчасна діагностика та сучасні методи лікування дозволяють суттєво покращити прогноз навіть у складних клінічних випадках.

Додамо, що столичний Центр кардіології та кардіохірургії став національною платформою для інновацій всесвітньовідомої Siemens Healthineers. Відтепер цей Центр є головним майданчиком країни для впровадження передових світових практик, навчання лікарів та демонстрації можливостей сучасного медичного обладнання

"Технології мають цінність лише тоді, коли за ними стоять люди. Наша мета - завдяки топовому обладнанню Siemens навчити фахівців по всій Україні проводити втручання найвищого рівня складності. Це інвестиція в людський капітал, яка масштабує наш досвід на всю країну", - прокоментував стратегічне партнерство в.о. керівника Центру Георгій Маньковский.

Лілія Подоляк

