Не ігноруйте пекучий біль за грудиною: у столичному кардіоцентрі врятували пацієнта з критичним ураженням артерій

У столичному Центрі кардіології та кардіохірургії успішно проведено складне інтервенційне втручання пацієнту з тяжким ураженням коронарних судин серця. Про це повідомив в.о. керівника Центру, заслужений лікар України Георгій Маньковський, пише УНН.

Деталі

Він розповів, що до медичного закладу звернувся 53-річний чоловік зі скаргами на пекучий біль за грудиною, який виникав при незначному фізичному навантаженні та поступово посилювався протягом останніх трьох місяців. Серед факторів ризику лікарі відзначили тривале куріння.

За результатами обстежень було виявлено значне зниження насосної функції серця та порушення скоротливості серцевого м’яза. Подальша коронарографія показала критичні ураження основних коронарних артерій, що несли безпосередню загрозу життю пацієнта.

Медична команда ухвалила рішення про невідкладне стентування коронарних артерій. Під час втручання вдалося відновити коронарний кровотік, що підтверджено контрольними ангіографічними знімками.

У кардіологічному центрі наголошують, що прогресуючий біль у грудях є небезпечним симптомом, який потребує негайного звернення до лікаря. Своєчасна діагностика та сучасні методи лікування дозволяють суттєво покращити прогноз навіть у складних клінічних випадках.

Додамо, що столичний Центр кардіології та кардіохірургії став національною платформою для інновацій всесвітньовідомої Siemens Healthineers. Відтепер цей Центр є головним майданчиком країни для впровадження передових світових практик, навчання лікарів та демонстрації можливостей сучасного медичного обладнання.

"Технології мають цінність лише тоді, коли за ними стоять люди. Наша мета - завдяки топовому обладнанню Siemens навчити фахівців по всій Україні проводити втручання найвищого рівня складності. Це інвестиція в людський капітал, яка масштабує наш досвід на всю країну", - прокоментував стратегічне партнерство в.о. керівника Центру Георгій Маньковский.