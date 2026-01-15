В Киеве из-за атаки РФ обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствия

$43.180.08
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
02:34 • 26185 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 26949 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 28872 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 29548 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 25270 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 21536 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 19145 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 16023 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 15206 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 32330 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 43634 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 50628 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 66642 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 76618 просмотра
В Киеве из-за атаки РФ обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствия

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Киеве обломки вражеского дрона попали в 15-этажный жилой дом. Зафиксированы разрушения стены на площади около 4 кв. м без последующего горения.

В Киеве из-за атаки РФ обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствия

В Киеве в результате ночной атаки рф обломки вражеского дрона попали в 15-этажный жилой дом на уровне технического этажа, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

В Соломенском районе обломки российского БпЛА попали в 15-этажный жилой дом

- сообщили в ГСЧС.

Подробности

По данным ГСЧС, попадание произошло на уровне технического этажа. Зафиксировано разрушение стены на площади около 4 кв. м без последующего горения.

Спасатели проводили работы по открыванию дверей одной из квартир на 15-м этаже и обследованию технических этажей.

Жертв и пострадавших нет.

Вражеский беспилотник попал в детскую площадку возле памятника Степану Бандере во Львове15.01.26, 07:27 • 1758 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Недвижимость
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев