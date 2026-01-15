В Киеве из-за атаки РФ обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствия
Киев • УНН
В Киеве обломки вражеского дрона попали в 15-этажный жилой дом. Зафиксированы разрушения стены на площади около 4 кв. м без последующего горения.
В Киеве в результате ночной атаки рф обломки вражеского дрона попали в 15-этажный жилой дом на уровне технического этажа, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.
В Соломенском районе обломки российского БпЛА попали в 15-этажный жилой дом
Подробности
По данным ГСЧС, попадание произошло на уровне технического этажа. Зафиксировано разрушение стены на площади около 4 кв. м без последующего горения.
Спасатели проводили работы по открыванию дверей одной из квартир на 15-м этаже и обследованию технических этажей.
Жертв и пострадавших нет.
