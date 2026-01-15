У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідки

У Києві внаслідок нічної атаки рф уламки ворожого дрона влучили у 15-поверховий житловий будинок на рівні технічного поверху, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ДСНС, влучання сталося на рівні технічного поверху. Зафіксовано руйнування стіни на площі близько 4 кв. м без подальшого горіння.

Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15-му поверсі та обстеження технічних поверхів.

Жертв та постраждалих немає.

