06:16 • 1710 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
02:34 • 26458 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 27190 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 29107 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 29739 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 25345 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 21597 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 19160 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 16029 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 15210 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідки

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У Києві уламки ворожого дрона влучили у 15-поверховий житловий будинок. Зафіксовано руйнування стіни на площі близько 4 кв. м без подальшого горіння.

У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідки

У Києві внаслідок нічної атаки рф уламки ворожого дрона влучили у 15-поверховий житловий будинок на рівні технічного поверху, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

У Солом'янському районі уламки російського БпЛА влучили у 15-поверховий житловий будинок

- повідомили у ДСНС.

Деталі

За даними ДСНС, влучання сталося на рівні технічного поверху. Зафіксовано руйнування стіни на площі близько 4 кв. м без подальшого горіння.

Рятувальники проводили роботи з відкривання дверей однієї з квартир на 15-му поверсі та обстеження технічних поверхів.

Жертв та постраждалих немає.

Ворожий безпілотник влучив у дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері у Львові15.01.26, 07:27 • 1800 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Нерухомість
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ