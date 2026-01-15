Предоставление фейковой брони от мобилизации: главу Минветеранов Калмыкову вызвали в Раду

Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

Верховная Рада Украины вызвала на доклад главу министерства по делам ветеранов Наталью Калмыкову. Причина вызова - использование Национального военного мемориального кладбища для предоставления фейковой брони от мобилизации, в частности, ведущим YouTube-канала "Исландия" Сергею Иванову и Владимиру Петрову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

Данное решение поддержали 217 нардепов. Ожидается, что должно быть заслушивание на следующей пленарной неделе - говорится в сообщении нардепа.

Контекст

Народный депутат Ярослав Железняк выпустил видео на собственном YouTube-канале, где рассказывает, что ведущие YouTube-канала "Исландия" Сергей Иванов и Владимир Петров имеют бронирование от мобилизации в ряды Сил обороны, на что тратят деньги налогоплательщиков.

По данным Железняка, Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище", тогда как Иванов работает в "Энергоатоме".

Напомним

10 ноября 2025 года НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Этот скандал привел к отставке министра юстиции Германа Галущенко, который до этого был министром энергетики, а также его преемницы в Минэнерго Светланы Гринчук. Оба решения приняла Верховная Рада 19 ноября.