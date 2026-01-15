$43.180.08
Предоставление фейковой брони от мобилизации: главу Минветеранов Калмыкову вызвали в Раду

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Верховная Рада вызвала главу Минветеранов Наталью Калмыкову на доклад относительно предоставления фейковой брони от мобилизации. Это касается, в частности, ведущих YouTube-канала "Исландия" Сергея Иванова и Владимира Петрова.

Предоставление фейковой брони от мобилизации: главу Минветеранов Калмыкову вызвали в Раду
Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

Верховная Рада Украины вызвала на доклад главу министерства по делам ветеранов Наталью Калмыкову. Причина вызова - использование Национального военного мемориального кладбища для предоставления фейковой брони от мобилизации, в частности, ведущим YouTube-канала "Исландия" Сергею Иванову и Владимиру Петрову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Детали

Данное решение поддержали 217 нардепов. Ожидается, что должно быть заслушивание на следующей пленарной неделе

- говорится в сообщении нардепа.

Контекст

Народный депутат Ярослав Железняк выпустил видео на собственном YouTube-канале, где рассказывает, что ведущие YouTube-канала "Исландия" Сергей Иванов и Владимир Петров имеют бронирование от мобилизации в ряды Сил обороны, на что тратят деньги налогоплательщиков.

По данным Железняка, Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище", тогда как Иванов работает в "Энергоатоме".

Напомним

10 ноября 2025 года НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас".

В НАБУ обнародовали "пленки" по масштабному коррупционному делу в энергетике, где упоминаются кодовые имена. А в САП показали "интересный артефакт" с российской символикой, который правоохранители нашли во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы.

САП впоследствии раскрыла детали, отметив, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в объеме от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Этот скандал привел к отставке министра юстиции Германа Галущенко, который до этого был министром энергетики, а также его преемницы в Минэнерго Светланы Гринчук. Оба решения приняла Верховная Рада 19 ноября.

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Энергоатом
Энергетика
Обыск
Мобилизация
Наталья Калмыкова
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Герман Галущенко
Ярослав Железняк