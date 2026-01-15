Надання фейкової броні від мобілізації: голову Мінветеранів Калмикову викликали до Ради
Київ • УНН
Верховна Рада викликала голову Мінветеранів Наталію Калмикову на доповідь щодо надання фейкової броні від мобілізації. Це стосується, зокрема, ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Сергія Іванова та Володимира Петрова.
Деталі
Дане рішення підтримали 217 нардепів. Очікується, що має бути заслуховання на наступному пленарному тижні
Контекст
Народний депутат Ярослав Желєзняк випустив відео на власному YouTube-каналі, де розповідає, що ведучі YouTube-каналу "Ісландія" Сергій Іванов і Володимир Петров мають бронювання від мобілізації в ряди Сил оборони, на що витрачають гроші платників податків.
За даними Желєзняка, Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище", тоді як Іванов працює в "Енергоатомі".
Нагадаємо
10 листопада 2025 року НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
Цей скандал призвів до відставки міністра юстиції Германа Галущенка, який до того був міністром енергетики, а також його наступниці в Міненерго Світлани Гринчук. Обидва рішення ухвалила Верховна Рада 19 листопада.