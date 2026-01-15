Надання фейкової броні від мобілізації: голову Мінветеранів Калмикову викликали до Ради

Фото: Міністерство у справі ветеранів України

Верховна Рада України викликала на доповідь голову міністерства у справах ветеранів Наталію Калмикову. Причина виклику - використання Національного військового меморіального кладовище для надання фейкової броні від мобілізації, зокрема, ведучим YouTube-каналу "Ісландія" Сергію Іванову і Володимиру Петрову. Про це повідомляє УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Желєзняка.

Деталі

Дане рішення підтримали 217 нардепів. Очікується, що має бути заслуховання на наступному пленарному тижні - йдеться в дописі нардепа.

Контекст

Народний депутат Ярослав Желєзняк випустив відео на власному YouTube-каналі, де розповідає, що ведучі YouTube-каналу "Ісландія" Сергій Іванов і Володимир Петров мають бронювання від мобілізації в ряди Сил оборони, на що витрачають гроші платників податків.

За даними Желєзняка, Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище", тоді як Іванов працює в "Енергоатомі".

Нагадаємо

10 листопада 2025 року НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Цей скандал призвів до відставки міністра юстиції Германа Галущенка, який до того був міністром енергетики, а також його наступниці в Міненерго Світлани Гринчук. Обидва рішення ухвалила Верховна Рада 19 листопада.