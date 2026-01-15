Надання фейкової броні від мобілізації: голову Мінветеранів Калмикову викликали до Ради

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:19 • 15811 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 21374 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 14237 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 16419 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 37546 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 34528 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 36508 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33903 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27656 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23279 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto15 січня, 03:07 • 17493 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 14911 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 13663 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 11561 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 6820 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 6942 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 15811 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 21376 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 42071 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 54360 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Олексій Гончаренко
Бабак Сергій Віталійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей07:20 • 5432 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 35685 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 69865 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 61388 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 65595 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Фільм

Надання фейкової броні від мобілізації: голову Мінветеранів Калмикову викликали до Ради

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Верховна Рада викликала голову Мінветеранів Наталію Калмикову на доповідь щодо надання фейкової броні від мобілізації. Це стосується, зокрема, ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Сергія Іванова та Володимира Петрова.

Надання фейкової броні від мобілізації: голову Мінветеранів Калмикову викликали до Ради
Фото: Міністерство у справі ветеранів України

Верховна Рада України викликала на доповідь голову міністерства у справах ветеранів Наталію Калмикову. Причина виклику - використання Національного військового меморіального кладовище для надання фейкової броні від мобілізації, зокрема, ведучим YouTube-каналу "Ісландія" Сергію Іванову і Володимиру Петрову. Про це повідомляє УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Желєзняка.

Деталі

Дане рішення підтримали 217 нардепів. Очікується, що має бути заслуховання на наступному пленарному тижні

- йдеться в дописі нардепа.

Контекст

Народний депутат Ярослав Желєзняк випустив відео на власному YouTube-каналі, де розповідає, що ведучі YouTube-каналу "Ісландія" Сергій Іванов і Володимир Петров мають бронювання від мобілізації в ряди Сил оборони, на що витрачають гроші платників податків.

За даними Желєзняка, Петров із 31 липня 2025 року працює в ДУ "Національне військове меморіальне кладовище", тоді як Іванов працює в "Енергоатомі".

Нагадаємо

10 листопада 2025 року НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".

У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Цей скандал призвів до відставки міністра юстиції Германа Галущенка, який до того був міністром енергетики, а також його наступниці в Міненерго Світлани Гринчук. Обидва рішення ухвалила Верховна Рада 19 листопада.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
російська пропаганда
Енергоатом
Енергетика
Обшук
Мобілізація
Наталія Калмикова
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Герман Галущенко
Ярослав Железняк