Рада рекомендовала утвердить новое украинское правописание и усилить защиту языкового пространства: парламент принял соответствующее постановление

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Верховная Рада приняла постановление, предусматривающее обновление правописания до 2026 года, внедрение единого шрифта для актов ВР и блокирование пророссийского контента. Кабмин должен разработать законопроекты для защиты украинского языкового пространства.

Рада рекомендовала утвердить новое украинское правописание и усилить защиту языкового пространства: парламент принял соответствующее постановление

Верховная Рада приняла в целом проект постановления, которым предлагается ряд шагов для дальнейшего утверждения украинского языка как государственного, в частности предлагается утвердить обновленное правописание, внедрить единый шрифт для актов ВР, а также блокирование пророссийского контента. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект постановления №14334.

Детали

Согласно проекту постановления, Верховная Рада постановляет: рекомендовать Национальной комиссии по стандартам государственного языка разработать с учетом предложений и выводов Института украинского языка Национальной академии наук Украины, других научных и образовательных учреждений и утвердить правописание украинского языка до 1 февраля 2026 года.

Также Национальной академии наук Украины совместно с Национальной академией правовых наук Украины до 1 марта 2026 года проанализировать тексты поданных на экспертизу первичных законов Украины и предоставить заключение относительно использованных в текстах законов терминов, терминосочетаний, специальных слов и словосочетаний для обеспечения высоких стандартов языка украинского законодательства.

Кабинету министров рекомендовано:

  • разработать и утвердить до 1 марта 2026 года единый стандарт уникального шрифта для оформления оригиналов текстов законов Украины, постановлений и других актов Верховной Рады Украины;
    • обеспечить полное приведение нормативно-правовых актов в соответствие с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного";
      • разработать и внести в ВР законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства и недопущение использования языка государства-агрессора как инструмента создания угроз национальной безопасности Украины;
        • обеспечить внедрение технологий выявления, анализа и блокирования распространения в медиапространстве Украины аудио- и видеопродуктов, направленных на продолжение практики русификации украинского народа или содержащих нарративы пророссийского, антиукраинского содержания;
          • разработать и внедрить целостную политику сопровождения молодых семей и родителей с детьми, направленную на содействие утверждению украинского языка как языка общения и воспитания детей в семье и доступа к качественному украиноязычному культурному продукту;
            • создать действенную систему языковой поддержки украинцев за рубежом и институциональные условия для изучения, сертификации проверки и подтверждения уровня владения украинским языком как иностранным в зарубежных государствах;
              • обеспечить перевод и опубликование на государственном языке международных договоров Украины, которые не обнародованы на государственном языке;
                • обеспечить развитие и поддержку исследований в области украинского языка, в том числе создание новых словарей и научных изданий;
                  • принять неотложные меры для повышения институциональной способности Национальной комиссии по стандартам государственного языка для эффективной разработки предусмотренных законодательством стандартов и Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка для обеспечения полноценной постоянной работы представителей Уполномоченного по защите государственного языка в большинстве областей Украины;
                    • обеспечить наполнение и функционирование Единого глоссария правовых терминов, согласование его с переводом Глоссария терминов acquis ЕС;
                      • до 1 марта 2026 года скорректировать содержание обучения украинского языка, украинской литературы и истории для учреждений образования всех уровней.

                        Кроме того, Кабмину совместно с Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, в случае принятия постановления, планируется поручить разработать и внедрить на постоянной основе меры, направленные на:

                        • развитие и использование образцового украинского языка в публичном пространстве;
                          • создание общественными медиа-сервисами оригинального и качественного национального аудиовизуального продукта, посвященного актуальным вопросам истории и современного развития украинского языка, распространению стандартов правописания, орфоэпии, словоупотребления.

                            В пояснительной записке к постановлению указывается, что целью документа является "определение приоритетных направлений деятельности органов государственной власти и научных учреждений по дальнейшему утверждению украинского языка как государственного".

                            Напомним

                            Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что до конца 2025 года будет рассмотрен проект нового правописания украинского языка, а с начала 2026 года - начнется новая эра шрифтообразования.

