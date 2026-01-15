Рада рекомендувала затвердити новий український правопис та посилити захист мовного простору: парламент ухвалив відповідну постанову

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт постанови, яким пропонують низку кроків для подальшого утвердження української мови як державної, зокрема пропонується затвердити оновлений правопис, впровадити єдиний шрифт для актів ВР, а також блокування проросійського контенту. Про це пише УНН з посиланням на проєкт постанови №14334.

Деталі

Відповідно до проєкту постанови, Верховна Рада постановляє: рекомендувати Національній комісії зі стандартів державної мови напрацювати з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови Національної академії наук України, інших наукових та освітніх установ і затвердити правопис української мови до 1 лютого 2026 року.

Також Національній академії наук України спільно з Національною академією правових наук України до 1 березня 2026 року проаналізувати тексти поданих на експертизу первинних законів України та надати висновок щодо використаних у текстах законів термінів, терміносполук, спеціальних слів і словосполук для забезпечення високих стандартів мови українського законодавства.

Кабінету міністрів рекомендовано:

розробити та затвердити до 1 березня 2026 року єдиний стандарт унікального шрифту для оформлення оригіналів текстів законів України, постанов та інших актів Верховної Ради України;

забезпечити повне приведення нормативно-правових актів у відповідність із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної";

розробити та внести до ВР законопроєкти, спрямовані на посилення захисту українського мовного простору та недопущення використання мови держави-агресора як інструмента створення загроз національній безпеці України;

забезпечити запровадження технологій виявлення, аналізу і блокування поширення в медіапросторі України аудіо- і відеопродуктів, що спрямовані на продовження практики зросійщення українського народу чи містять наративи проросійського, антиукраїнського змісту;

розробити і впровадити цілісну політику супроводу молодих родин та батьків з дітьми, спрямовану на сприяння утвердженню української мови як мови спілкування і виховання дітей у родині та доступу до якісного українськомовного культурного продукту;

створити дієву систему мовної підтримки українців за кордоном та інституційні умови для вивчення, сертифікації перевіряння та підтвердження рівня володіння української мовою як іноземною в зарубіжних державах;

забезпечити переклад і опублікування державною мовою міжнародних договорів України, які не оприлюднені державною мовою;

забезпечити розвиток і підтримку досліджень у галузі української мови, в тому числі створення нових словників і наукових видань;

вжити невідкладних заходів для підвищення інституційної спроможності Національної комісії зі стандартів державної мови для ефективної розробки передбачених законодавством стандартів та Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови для забезпечення повноцінної постійної роботи представників Уповноваженого із захисту державної мови в більшості областей України;

забезпечити наповнення та функціонування Єдиного глосарія правових термінів, узгодження його з перекладом Глосарія термінів acquis ЄС;

до 1 березня 2026 року скоригувати зміст навчання української мови, української літератури та історії для закладів освіти усіх рівнів.

Окрім того, Кабміну разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, у разі ухвалення постанови, планується доручити розробити і запровадити на постійній основі заходи, спрямовані на:

розвиток та використання взірцевої української мови у публічному просторі;

створення суспільними медіа-сервісами оригінального та якісного національного аудіовізуального продукту, присвяченого актуальним питанням історії та сучасного розвитку української мови, поширенню стандартів правопису, орфоепії, слововживання.

У пояснювальній записці до постанови вказується, що метою документа є "визначення пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади та наукових установ щодо подальшого утвердження української мови як державної".

Нагадаємо

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що до кінця 2025 року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку 2026 року - розпочнеться нова ера шрифтотворення.