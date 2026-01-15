Рада рекомендувала затвердити новий український правопис та посилити захист мовного простору: парламент ухвалив відповідну постанову

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:19 • 20900 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 29041 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 18311 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 20409 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 41100 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 36235 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 38045 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 34301 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27913 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23476 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto15 січня, 03:07 • 20752 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД15 січня, 04:04 • 18310 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 17124 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 15015 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 14448 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН10:29 • 14962 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 20900 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 29041 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 45239 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 57679 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Денис Шмигаль
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Дніпропетровська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей07:20 • 8296 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 37020 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 71157 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 62607 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 66768 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
МіГ-29

Рада рекомендувала затвердити новий український правопис та посилити захист мовного простору: парламент ухвалив відповідну постанову

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Верховна Рада ухвалила постанову, що передбачає оновлення правопису до 2026 року, впровадження єдиного шрифту для актів ВР та блокування проросійського контенту. Кабмін має розробити законопроєкти для захисту українського мовного простору.

Рада рекомендувала затвердити новий український правопис та посилити захист мовного простору: парламент ухвалив відповідну постанову

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт постанови, яким пропонують низку кроків для подальшого утвердження української мови як державної, зокрема пропонується затвердити оновлений правопис, впровадити єдиний шрифт для актів ВР, а також блокування проросійського контенту. Про це пише УНН з посиланням на проєкт постанови №14334.

Деталі

Відповідно до проєкту постанови, Верховна Рада постановляє: рекомендувати Національній комісії зі стандартів державної мови напрацювати з урахуванням пропозицій та висновків Інституту української мови Національної академії наук України, інших наукових та освітніх установ і затвердити правопис української мови до 1 лютого 2026 року.

Також Національній академії наук України спільно з Національною академією правових наук України до 1 березня 2026 року проаналізувати тексти поданих на експертизу первинних законів України та надати висновок щодо використаних у текстах законів термінів, терміносполук, спеціальних слів і словосполук для забезпечення високих стандартів мови українського законодавства.

Кабінету міністрів рекомендовано:

  • розробити та затвердити до 1 березня 2026 року єдиний стандарт унікального шрифту для оформлення оригіналів текстів законів України, постанов та інших актів Верховної Ради України;
    • забезпечити повне приведення нормативно-правових актів у відповідність із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної";
      • розробити та внести до ВР законопроєкти, спрямовані на посилення захисту українського мовного простору та недопущення використання мови держави-агресора як інструмента створення загроз національній безпеці України;
        • забезпечити запровадження технологій виявлення, аналізу і блокування поширення в медіапросторі України аудіо- і відеопродуктів, що спрямовані на продовження практики зросійщення українського народу чи містять наративи проросійського, антиукраїнського змісту;
          • розробити і впровадити цілісну політику супроводу молодих родин та батьків з дітьми, спрямовану на сприяння утвердженню української мови як мови спілкування і виховання дітей у родині та доступу до якісного українськомовного культурного продукту;
            • створити дієву систему мовної підтримки українців за кордоном та інституційні умови для вивчення, сертифікації перевіряння та підтвердження рівня володіння української мовою як іноземною в зарубіжних державах;
              • забезпечити переклад і опублікування державною мовою міжнародних договорів України, які не оприлюднені державною мовою;
                • забезпечити розвиток і підтримку досліджень у галузі української мови, в тому числі створення нових словників і наукових видань;
                  • вжити невідкладних заходів для підвищення інституційної спроможності Національної комісії зі стандартів державної мови для ефективної розробки передбачених законодавством стандартів та Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови для забезпечення повноцінної постійної роботи представників Уповноваженого із захисту державної мови в більшості областей України;
                    • забезпечити наповнення та функціонування Єдиного глосарія правових термінів, узгодження його з перекладом Глосарія термінів acquis ЄС;
                      • до 1 березня 2026 року скоригувати зміст навчання української мови, української літератури та історії для закладів освіти усіх рівнів.

                        Окрім того, Кабміну разом з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, у разі ухвалення постанови, планується доручити розробити і запровадити на постійній основі заходи, спрямовані на:

                        • розвиток та використання взірцевої української мови у публічному просторі;
                          • створення суспільними медіа-сервісами оригінального та якісного національного аудіовізуального продукту, присвяченого актуальним питанням історії та сучасного розвитку української мови, поширенню стандартів правопису, орфоепії, слововживання.

                            У пояснювальній записці до постанови вказується, що метою документа є "визначення пріоритетних напрямів діяльності органів державної влади та наукових установ щодо подальшого утвердження української мови як державної".

                            Нагадаємо

                            Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що до кінця 2025 року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку 2026 року - розпочнеться нова ера шрифтотворення.

                            Павло Башинський

                            СуспільствоПолітика
                            російська пропаганда
                            Кабінет Міністрів України
                            Війна в Україні
                            Національна академія наук України
                            Верховна Рада України
                            Руслан Стефанчук
                            Україна