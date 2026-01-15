$43.180.08
Эксклюзив
08:19 • 6818 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 10177 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 6930 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 10819 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 32660 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 31996 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 33843 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 32827 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 26967 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22737 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Активный циклон принес очередное ухудшение погоды со снегопадами: какова ситуация на дорогах

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Активный циклон с северо-запада вызвал ухудшение погоды на западе и в центральных областях Украины, где выпало до 15 см снега. Основные дороги проездные, работает более 1000 единиц техники.

Активный циклон принес очередное ухудшение погоды со снегопадами: какова ситуация на дорогах

Активный циклон с северо-запада вызвал ухудшение погоды на западе и в центральных областях Украины, местами выпало до 15 см снега, но основные дороги проездные, сообщили в Минразвития в четверг, пишет УНН.

Детали

"Ситуация на дорогах государственного значения: проезд обеспечен, работает более 1000 единиц техники", - отметили в Минразвития, которое отвечает за инфраструктуру.

По данным министерства, в ночь на 15 января на территорию Украины с северо-запада переместился активный циклон, который вызвал осложнение погодных условий в западных и центральных областях. В этих регионах, по сообщению, выпало от 6 до 15 см снега, осадки сопровождались порывистым ветром и образованием снежных заносов.

"Сильные снегопады наблюдаются в Тернопольской (до 15 см) и Черновицкой (3-12 см) областях. Умеренный снег зафиксирован в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Запорожской и Одесской областях. На остальной территории Украины - без осадков", - говорится в сообщении.

На перевальных участках зафиксирован небольшой снег - до 6 см за ночь, во Львовской области местами наблюдается снег с дождем.

Дорожные организации выполняют полный комплекс зимних работ: очистку проезжей части на всю ширину, расчистку транспортных развязок, остановок общественного транспорта, а также обработку дорожного покрытия противогололедными материалами.

"Призываем водителей быть внимательными во время поездок, соблюдать правила дорожного движения и отдавать предпочтение специальной дорожной технике", - призвали в министерстве.

В Украине снова будет снег: какой будет погода 15 января15.01.26, 06:59 • 2546 просмотров

Юлия Шрамко

