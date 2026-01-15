Активный циклон принес очередное ухудшение погоды со снегопадами: какова ситуация на дорогах

Активный циклон с северо-запада вызвал ухудшение погоды на западе и в центральных областях Украины, местами выпало до 15 см снега, но основные дороги проездные, сообщили в Минразвития в четверг, пишет УНН.

Детали

"Ситуация на дорогах государственного значения: проезд обеспечен, работает более 1000 единиц техники", - отметили в Минразвития, которое отвечает за инфраструктуру.

По данным министерства, в ночь на 15 января на территорию Украины с северо-запада переместился активный циклон, который вызвал осложнение погодных условий в западных и центральных областях. В этих регионах, по сообщению, выпало от 6 до 15 см снега, осадки сопровождались порывистым ветром и образованием снежных заносов.

"Сильные снегопады наблюдаются в Тернопольской (до 15 см) и Черновицкой (3-12 см) областях. Умеренный снег зафиксирован в Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской, Запорожской и Одесской областях. На остальной территории Украины - без осадков", - говорится в сообщении.

На перевальных участках зафиксирован небольшой снег - до 6 см за ночь, во Львовской области местами наблюдается снег с дождем.

Дорожные организации выполняют полный комплекс зимних работ: очистку проезжей части на всю ширину, расчистку транспортных развязок, остановок общественного транспорта, а также обработку дорожного покрытия противогололедными материалами.

"Призываем водителей быть внимательными во время поездок, соблюдать правила дорожного движения и отдавать предпочтение специальной дорожной технике", - призвали в министерстве.

В Украине снова будет снег: какой будет погода 15 января