Активний циклон приніс чергове погіршення погоди зі снігопадами: яка ситуація на дорогах

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Активний циклон з північного заходу викликав погіршення погоди на заході та у центральних областях України, де випало до 15 см снігу. Основні дороги проїзні, працює понад 1000 одиниць техніки.

Активний циклон приніс чергове погіршення погоди зі снігопадами: яка ситуація на дорогах

Активний циклон з північного заходу викликав погіршення погоди на заході та у центральних областях України, подекуди випало до 15 см снігу, але основні дороги проїзні, повідомили у Мінрозвитку у четвер, пише УНН.

Деталі

"Ситуація на дорогах державного значення: проїзд забезпечено, працює понад 1000 одиниць техніки", - зазначили у Мінрозвитку, яке відповідає за інфраструктуру.

За даними міністерства, у ніч на 15 січня на територію України з північного заходу перемістився активний циклон, який спричинив ускладнення погодних умов у західних та центральних областях. У цих регіонах, за повідомленням, випало від 6 до 15 см снігу, опади супроводжувалися поривчастим вітром та утворенням снігових заметів.

"Сильні снігопади спостерігаються в Тернопільській (до 15 см) та Чернівецькій (3-12 см) областях. Помірний сніг зафіксовано у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській, Запорізькій та Одеській областях. На решті території України - без опадів", - ідеться у повідомленні.

На перевальних ділянках зафіксовано невеликий сніг - до 6 см за ніч, у Львівській області місцями спостерігається сніг із дощем. 

Дорожні організації виконують повний комплекс зимових робіт: очищення проїзної частини на всю ширину, розчистку транспортних розв’язок, зупинок громадського транспорту, а також обробку дорожнього покриття протиожеледними матеріалами.

"Закликаємо водіїв бути уважними під час поїздок, дотримуватися правил дорожнього руху та надавати перевагу спеціальній дорожній техніці", - закликали у міністерстві.

В Україні знову сніжитиме: якою буде погода 15 січня15.01.26, 06:59 • 2466 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
