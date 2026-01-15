В Україні знову сніжитиме: якою буде погода 15 січня
Київ • УНН
15 січня на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями, сніг та мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від 0 до -15 градусів морозу.
У четвер, 15 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів не варто очікувати лише в більшості північних та Черкаській областях, на Закарпатті та Прикарпатті, натомість на решті території атмосферний фронт і тепліше вологе повітря на висотах зумовлять опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На дорогах подекуди утримуватиметься ожеледиця.
Найхолодніше – у північних областях: вдень 10-15° морозу; найменше морозу - на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни вдень в межах 0..-5°; на решті території помірно холодно: в денні години -7..-12°
У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -13°...-11°.
