02:34 • 21636 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 22496 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 25093 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 26125 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 23262 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 20490 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 18380 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 15634 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 14921 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 13039 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В Україні знову сніжитиме: якою буде погода 15 січня

Київ • УНН

 • 60 перегляди

15 січня на більшості території України очікується хмарна погода з проясненнями, сніг та мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься від 0 до -15 градусів морозу.

В Україні знову сніжитиме: якою буде погода 15 січня

У четвер, 15 січня, на більшості території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів не варто очікувати лише в більшості північних та Черкаській областях, на Закарпатті та Прикарпатті, натомість на решті території атмосферний фронт і тепліше вологе повітря на висотах зумовлять опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На дорогах подекуди утримуватиметься ожеледиця.

Найхолодніше – у північних областях: вдень 10-15° морозу; найменше морозу - на Закарпатті, Прикарпатті, півдні та південному сході країни вдень в межах 0..-5°; на решті території помірно холодно: в денні години -7..-12°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря -13°...-11°.

Вадим Хлюдзинський

