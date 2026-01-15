В Украине снова будет снег: какой будет погода 15 января
Киев • УНН
15 января на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, снег и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -15 градусов мороза.
В четверг, 15 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков не стоит ожидать только в большинстве северных и Черкасской областях, на Закарпатье и Прикарпатье, зато на остальной территории атмосферный фронт и более теплый влажный воздух на высотах обусловят осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами будет гололедица.
Холоднее всего – в северных областях: днем 10-15° мороза; меньше всего мороза - на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны днем в пределах 0..-5°; на остальной территории умеренно холодно: в дневные часы -7..-12°
В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -13°...-11°.
