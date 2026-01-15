$43.180.08
21230 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53
14 января, 11:32
14 января, 07:00
13 января, 19:36
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46
В Украине снова будет снег: какой будет погода 15 января

Киев • УНН

 • 12 просмотра

15 января на большей части территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями, снег и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -15 градусов мороза.

В Украине снова будет снег: какой будет погода 15 января

В четверг, 15 января, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков не стоит ожидать только в большинстве северных и Черкасской областях, на Закарпатье и Прикарпатье, зато на остальной территории атмосферный фронт и более теплый влажный воздух на высотах обусловят осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах местами будет гололедица.

Холоднее всего – в северных областях: днем 10-15° мороза; меньше всего мороза - на Закарпатье, Прикарпатье, юге и юго-востоке страны днем в пределах 0..-5°; на остальной территории умеренно холодно: в дневные часы -7..-12°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в четверг будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха -13°...-11°.

Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января11.01.26, 11:33 • 76159 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине