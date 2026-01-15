$43.180.08
Эксклюзив
08:19 • 15361 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 20693 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 13882 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 16075 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 37226 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 34361 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 36348 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 33850 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 27627 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 23256 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Заседание Верховной Рады завершили из-за нехватки голосов

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

Пленарное заседание Верховной Рады завершилось из-за недостаточного количества голосов для принятия решений. Первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко объявил о перерыве в работе.

Заседание Верховной Рады завершили из-за нехватки голосов

Пленарное заседание Верховной Рады завершили из-за отсутствия необходимого количества голосов для принятия решений. Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко, передает УНН.

Детали

Во время заседания Александр Корниенко сообщил, что парламент не имеет достаточного количества голосов для принятия решений по вопросам повестки дня.

Уважаемые коллеги, у нас нет потенциала для принятия решений. Мы провалим и следующее предложение

- сказал Корниенко.

После этого первый заместитель председателя Верховной Рады объявил о завершении рассмотрения вопросов, запланированных на день, и перерыве в работе парламента.

Рассмотрение вопросов на повестке дня на сегодня завершено, благодарю всех за плодотворную работу, прошу перерыв в нашем пленарном заседании

- добавил он.

Напомним

Верховная Рада Украины 14 января продлила срок проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 3 мая 2026 года. "За" данное решение проголосовали 312 нардепов.

Также Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения в Украине до 4 мая 2026 года.

Алла Киосак

ОбществоПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Украина