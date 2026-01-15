Заседание Верховной Рады завершили из-за нехватки голосов

Пленарное заседание Верховной Рады завершили из-за отсутствия необходимого количества голосов для принятия решений. Об этом заявил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко, передает УНН.

Детали

Во время заседания Александр Корниенко сообщил, что парламент не имеет достаточного количества голосов для принятия решений по вопросам повестки дня.

Уважаемые коллеги, у нас нет потенциала для принятия решений. Мы провалим и следующее предложение - сказал Корниенко.

После этого первый заместитель председателя Верховной Рады объявил о завершении рассмотрения вопросов, запланированных на день, и перерыве в работе парламента.

Рассмотрение вопросов на повестке дня на сегодня завершено, благодарю всех за плодотворную работу, прошу перерыв в нашем пленарном заседании - добавил он.

Напомним

Верховная Рада Украины 14 января продлила срок проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 3 мая 2026 года. "За" данное решение проголосовали 312 нардепов.

Также Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения в Украине до 4 мая 2026 года.