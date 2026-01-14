Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів
Київ • УНН
Верховна Рада України 14 січня продовжила термін проведення загальної мобілізації ще на 90 днів - до 3 травня 2026 року. "За" дане рішення проголосували 312 нардепи.
Деталі
"За" дане рішення проголосували 312 народних депутати. Це вже 18-й раз, коли парламент продовжує воєнний стан з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
Відповідний правовий режим діятиме щонайменше до 3 травня 2026 року.
Нагадаємо
14 січня Верховна Рада проголосувала за продовження строку дії воєнного стану в Україні до 4 травня 2026 року. За це рішення віддали голоси 333 народні депутати.
Також Верховна Рада України призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони. За відповідну постанову проголосували 277 народних депутатів.