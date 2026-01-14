$43.180.08
Верховна Рада продовжила загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Верховна Рада України 14 січня продовжила термін проведення загальної мобілізації ще на 90 днів - до 3 травня 2026 року. "За" дане рішення проголосували 312 нардепи.

У середу, 14 січня, Верховна Рада України продовжила термін проведення загальної мобілізації продовжено на 90 днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу парламенту.

Деталі

"За" дане рішення проголосували 312 народних депутати. Це вже 18-й раз, коли парламент продовжує воєнний стан з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Відповідний правовий режим діятиме щонайменше до 3 травня 2026 року.

Нагадаємо

14 січня Верховна Рада проголосувала за продовження строку дії воєнного стану в Україні до 4 травня 2026 року. За це рішення віддали голоси 333 народні депутати.

Також Верховна Рада України призначила Михайла Федорова на посаду міністра оборони. За відповідну постанову проголосували 277 народних депутатів.  

Євген Устименко

