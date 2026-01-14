$43.180.08
Ексклюзив
10:05 • 2832 перегляди
Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора
09:09 • 6092 перегляди
Справа Тимошенко: НАБУ і САП підтвердили повідомлення про підозру керівниці фракції ВР і виклали записVideo
08:52 • 8198 перегляди
Посланці Трампа Віткофф та Кушнер планують поїздку до москви для зустрічі з путіним найближчим часом - Bloomberg
06:55 • 11667 перегляди
Сенатори США запропонували закон для заборони військовим окупувати території НАТО
13 січня, 19:36 • 37490 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 36895 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 33226 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 34417 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 53875 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 28750 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 днів

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Верховна Рада проголосувала за продовження строку дії воєнного стану в Україні до 4 травня 2026 року. За це рішення віддали голоси 333 народні депутати.

Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 днів

Верховна Рада проголосувала за  продовження строку дії воєнного стану в Україні до 4 травня 2026 року, передає УНН.

Верховна Рада затвердила Указ Президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні (реєстр. №14366) 

- повідомили у ВР.

За проголосували 333 нардепи.

Згідно з документом, воєнний стан продовжується із 3 лютого 2026 року строком на 90 діб. Тобто діятиме до 4 травня 2026 року.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Верховна Рада України
Україна