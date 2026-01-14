Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 днів
Київ • УНН
Верховна Рада проголосувала за продовження строку дії воєнного стану в Україні до 4 травня 2026 року, передає УНН.
Верховна Рада затвердила Указ Президента про продовження строку дії воєнного стану в Україні (реєстр. №14366)
За проголосували 333 нардепи.
Згідно з документом, воєнний стан продовжується із 3 лютого 2026 року строком на 90 діб. Тобто діятиме до 4 травня 2026 року.