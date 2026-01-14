Рада продлила военное положение в Украине еще на 90 дней
Киев • УНН
Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения в Украине до 4 мая 2026 года. За это решение отдали голоса 333 народных депутата.
Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения в Украине до 4 мая 2026 года, передает УНН.
Верховная Рада утвердила Указ Президента о продлении срока действия военного положения в Украине (регистр. №14366)
За проголосовали 333 нардепа.
Согласно документу, военное положение продлевается с 3 февраля 2026 года сроком на 90 суток. То есть будет действовать до 4 мая 2026 года.