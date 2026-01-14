$43.180.08
Эксклюзив
10:05 • 3384 просмотра
Правоохранители расследуют 10 уголовных дел, в которых фигурирует скандальная клиника Odrex - Офис Генпрокурора
09:09 • 6960 просмотра
Дело Тимошенко: НАБУ и САП подтвердили сообщение о подозрении руководительнице фракции ВР и выложили записьVideo
08:52 • 8870 просмотра
Посланники Трампа Виткофф и Кушнер планируют поездку в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время - Bloomberg
06:55 • 11999 просмотра
Сенаторы США предложили закон о запрете военным оккупировать территории НАТО
13 января, 19:36 • 38017 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 37059 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 33342 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 34516 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 54121 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 28812 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
Рада продлила военное положение в Украине еще на 90 дней

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения в Украине до 4 мая 2026 года. За это решение отдали голоса 333 народных депутата.

Рада продлила военное положение в Украине еще на 90 дней

Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения в Украине до 4 мая 2026 года, передает УНН.

Верховная Рада утвердила Указ Президента о продлении срока действия военного положения в Украине (регистр. №14366) 

- сообщили в ВР.

За проголосовали 333 нардепа.

Согласно документу, военное положение продлевается с 3 февраля 2026 года сроком на 90 суток. То есть будет действовать до 4 мая 2026 года.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Верховная Рада
Украина