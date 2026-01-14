Рада продлила военное положение в Украине еще на 90 дней

Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения в Украине до 4 мая 2026 года, передает УНН.

Верховная Рада утвердила Указ Президента о продлении срока действия военного положения в Украине (регистр. №14366) - сообщили в ВР.

За проголосовали 333 нардепа.

Согласно документу, военное положение продлевается с 3 февраля 2026 года сроком на 90 суток. То есть будет действовать до 4 мая 2026 года.