Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів

Пленарне засідання Верховної Ради завершили через відсутність необхідної кількості голосів для ухвалення рішень. Про це заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, передає УНН.

Деталі

Під час засідання Олександр Корнієнко повідомив, що парламент не має достатньої кількості голосів для ухвалення рішень з питань порядку денного.

Шановні колеги, в нас немає потенціалу для прийняття рішень. Ми провалимо і наступну пропозицію - сказав Корнієнко.

Після цього перший заступник голови Верховної Ради оголосив про завершення розгляду питань, запланованих на день, та перерву в роботі парламенту.

Розгляд питань на порядку денному на сьогодні завершено, дякую усім за плідну роботу, прошу перерву у нашому пленарному засіданні - додав він.

Нагадаємо

Верховна Рада України 14 січня продовжила термін проведення загальної мобілізації ще на 90 днів - до 3 травня 2026 року. "За" дане рішення проголосували 312 нардепи.

Також Верховна Рада проголосувала за продовження строку дії воєнного стану в Україні до 4 травня 2026 року.