Ексклюзив
08:19 • 14165 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 18895 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 12947 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 15177 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 36458 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 33963 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 35923 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 33681 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27522 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 23158 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів

Київ • УНН

 • 400 перегляди

Пленарне засідання Верховної Ради завершилося через недостатню кількість голосів для прийняття рішень. Перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко оголосив про перерву в роботі.

Засідання Верховної Ради завершили через брак голосів

Пленарне засідання Верховної Ради завершили через відсутність необхідної кількості голосів для ухвалення рішень. Про це заявив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, передає УНН.

Деталі

Під час засідання Олександр Корнієнко повідомив, що парламент не має достатньої кількості голосів для ухвалення рішень з питань порядку денного.

Шановні колеги, в нас немає потенціалу для прийняття рішень. Ми провалимо і наступну пропозицію

- сказав Корнієнко.

Після цього перший заступник голови Верховної Ради оголосив про завершення розгляду питань, запланованих на день, та перерву в роботі парламенту.

Розгляд питань на порядку денному на сьогодні завершено, дякую усім за плідну роботу, прошу перерву у нашому пленарному засіданні

- додав він.

Нагадаємо

Верховна Рада України 14 січня продовжила термін проведення загальної мобілізації ще на 90 днів - до 3 травня 2026 року. "За" дане рішення проголосували 312 нардепи.

Також Верховна Рада проголосувала за продовження строку дії воєнного стану в Україні до 4 травня 2026 року.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Верховна Рада України
Україна