В рф на фоне войны с Украиной рекордно выросло количество тяжких преступлений за 15 лет - ЦПД

Эксклюзив
08:19 • 11585 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
08:08 • 15005 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
07:52 • 10885 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
06:16 • 13170 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 34686 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 33039 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 34930 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 33272 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 27250 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22930 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Пограничники на юге Украины уничтожили квадроциклы, антенну связи и робот оккупантов15 января, 01:23 • 5070 просмотра
Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причиныPhoto15 января, 03:07 • 14623 просмотра
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД15 января, 04:04 • 12126 просмотра
В Киеве из-за атаки РФ обломки дрона попали в 15-этажку: показали последствияPhoto06:59 • 10737 просмотра
Киев и область до сих пор без графиков, из-за новых атак РФ обесточивание на Житомирщине и Харьковщине - Минэнерго08:33 • 7420 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
08:19 • 11589 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко08:08 • 15015 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 39562 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 51606 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 57815 просмотра
УНН Lite
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей07:20 • 2798 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 34390 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 68633 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 60265 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 64494 просмотра
В рф на фоне войны с Украиной рекордно выросло количество тяжких преступлений за 15 лет - ЦПД

Киев • УНН

 • 1122 просмотра

В 2025 году в россии зафиксирован рекордный рост тяжких преступлений, что связано с возвращением участников войны. Кремль готовится к выборам, но опасается собственных "ветеранов", которые становятся угрозой.

В рф на фоне войны с Украиной рекордно выросло количество тяжких преступлений за 15 лет - ЦПД

В 2025 году на территории страны-агрессора зафиксирован рекордный за 15 лет рост количества тяжких и особо тяжких преступлений – 627,9 тыс. случаев. Это указывает на системную деградацию ситуации с безопасностью в российской федерации, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Как отметили в ЦПД, рост тяжкой преступности продолжается третий год подряд и напрямую связан с полномасштабной войной против Украины. В частности, к гражданской жизни возвращаются участники боевых действий, среди которых - бывшие заключенные, завербованные на фронт.

Последние все чаще фигурируют в делах об убийствах, разбоях, насилии и обороте наркотиков.

На этом фоне кремль готовится к выборам в госдуму 2026 года, но в рф одновременно опасаются собственных же "ветеранов".

Несмотря на публичную героизацию участников войны, власти сомневаются, готовы ли россияне видеть их в парламенте. ЦПД ранее сообщал, что через программы вроде "время героев" кремль планирует завести в думу 70–80 "героев сво", чтобы не допустить их неконтролируемой радикализации после возвращения с фронта

- говорится в сообщении.

Кроме того, участие в полномасштабной российской войне против Украины подается как "социальный лифт", но на практике война становится катализатором преступности и внутренней нестабильности.

Вооруженные, травмированные и часто криминализированные "ветераны" превращаются в угрозу уже для самой россии – именно того последствия, о котором кремль предпочитает молчать

- резюмировали в ЦПД.

Напомним

В Центре противодействия дезинформации отмечали, что россияне пытаются уйти от ответственности за разрушенный Донбасс и стремятся переложить ответственность на Украину.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКриминал и ЧПНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина