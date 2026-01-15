В рф на фоне войны с Украиной рекордно выросло количество тяжких преступлений за 15 лет - ЦПД

В 2025 году на территории страны-агрессора зафиксирован рекордный за 15 лет рост количества тяжких и особо тяжких преступлений – 627,9 тыс. случаев. Это указывает на системную деградацию ситуации с безопасностью в российской федерации, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Как отметили в ЦПД, рост тяжкой преступности продолжается третий год подряд и напрямую связан с полномасштабной войной против Украины. В частности, к гражданской жизни возвращаются участники боевых действий, среди которых - бывшие заключенные, завербованные на фронт.

Последние все чаще фигурируют в делах об убийствах, разбоях, насилии и обороте наркотиков.

На этом фоне кремль готовится к выборам в госдуму 2026 года, но в рф одновременно опасаются собственных же "ветеранов".

Несмотря на публичную героизацию участников войны, власти сомневаются, готовы ли россияне видеть их в парламенте. ЦПД ранее сообщал, что через программы вроде "время героев" кремль планирует завести в думу 70–80 "героев сво", чтобы не допустить их неконтролируемой радикализации после возвращения с фронта - говорится в сообщении.

Кроме того, участие в полномасштабной российской войне против Украины подается как "социальный лифт", но на практике война становится катализатором преступности и внутренней нестабильности.

Вооруженные, травмированные и часто криминализированные "ветераны" превращаются в угрозу уже для самой россии – именно того последствия, о котором кремль предпочитает молчать - резюмировали в ЦПД.

Напомним

В Центре противодействия дезинформации отмечали, что россияне пытаются уйти от ответственности за разрушенный Донбасс и стремятся переложить ответственность на Украину.