У 2025 році на території країни-агресора зафіксовано рекордне за 15 років зростання кількості тяжких і особливо тяжких злочинів - 627,9 тис. випадків. Це вказує на системну деградацію безпекової ситуації у російській федерації, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Як зазначили в ЦПД, зростання тяжкої злочинності триває третій рік поспіль і напряму пов’язане з повномасштабною війною проти України. Зокрема, до цивільного життя повертаються учасники бойових дій, серед яких - колишні ув’язнені, завербовані на фронт.

Останні дедалі частіше фігурують у справах про вбивства, розбої, насильство та обіг наркотиків.

На цьому тлі кремль готується до виборів в держдуму 2026 року, але у рф водночас побоюються власних же "ветеранів".

Попри публічну героїзацію учасників війни, влада сумнівається, чи готові росіяни бачити їх у парламенті. ЦПД раніше повідомляв, що через програми на кшталт "врємя гєроєв" кремль планує завести до думи 70–80 "героїв сво", аби не допустити їх неконтрольованої радикалізації після повернення з фронту - йдеться в повідомленні.

Крім того, участь у повномасштабній російській війні проти України подається як "соціальний ліфт", але на практиці війна стає каталізатором злочинності та внутрішньої нестабільності.

Озброєні, травмовані й часто криміналізовані "ветерани" перетворюються на загрозу вже для самої росії - саме того наслідку, про який кремль воліє мовчати - резюмували в ЦПД.

