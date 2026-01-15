У рф на тлі війни з Україною рекордно зросла кількість тяжких злочинів за 15 років - ЦПД

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
08:19 • 8622 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
08:08 • 11558 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
07:52 • 8344 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 11504 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 33207 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 32313 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 34183 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 32971 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 27053 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 22788 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Пора починати пити": Кая Каллас своєрідно привітала євродепутатів зі святами14 січня, 23:41 • 14325 перегляди
Наступ росіян в Україні сповільнився: в ISW назвали причиниPhoto15 січня, 03:07 • 13177 перегляди
"Збитки від ЗСУ": росія намагається втекти від відповідальності за зруйнований Донбас - ЦПД04:04 • 10729 перегляди
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto06:59 • 8658 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго08:33 • 4622 перегляди
Публікації
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
08:19 • 8622 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко08:08 • 11558 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 38245 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 50187 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 56479 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олександр Більчук
Юлія Тимошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Данія
Європа
Реклама
УНН Lite
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей07:20 • 2346 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 33746 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 68039 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 59765 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 64009 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Bild

У рф на тлі війни з Україною рекордно зросла кількість тяжких злочинів за 15 років - ЦПД

Київ • УНН

 • 172 перегляди

У 2025 році в росії зафіксовано рекордне зростання тяжких злочинів, що пов'язано з поверненням учасників війни. Кремль готується до виборів, але побоюється власних "ветеранів", які стають загрозою.

У рф на тлі війни з Україною рекордно зросла кількість тяжких злочинів за 15 років - ЦПД

У 2025 році на території країни-агресора зафіксовано рекордне за 15 років зростання кількості тяжких і особливо тяжких злочинів - 627,9 тис. випадків. Це вказує на системну деградацію безпекової ситуації у російській федерації, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Як зазначили в ЦПД, зростання тяжкої злочинності триває третій рік поспіль і напряму пов’язане з повномасштабною війною проти України. Зокрема, до цивільного життя повертаються учасники бойових дій, серед яких - колишні ув’язнені, завербовані на фронт.

Останні дедалі частіше фігурують у справах про вбивства, розбої, насильство та обіг наркотиків.

На цьому тлі кремль готується до виборів в держдуму 2026 року, але у рф водночас побоюються власних же "ветеранів".

Попри публічну героїзацію учасників війни, влада сумнівається, чи готові росіяни бачити їх у парламенті. ЦПД раніше повідомляв, що через програми на кшталт "врємя гєроєв" кремль планує завести до думи 70–80 "героїв сво", аби не допустити їх неконтрольованої радикалізації після повернення з фронту

- йдеться в повідомленні.

Крім того, участь у повномасштабній російській війні проти України подається як "соціальний ліфт", але на практиці війна стає каталізатором злочинності та внутрішньої нестабільності.

Озброєні, травмовані й часто криміналізовані "ветерани" перетворюються на загрозу вже для самої росії - саме того наслідку, про який кремль воліє мовчати

- резюмували в ЦПД.

Нагадаємо

У Центрі протидії дезінформації зазначали, що росіяни намагаються втекти від відповідальності за зруйнований Донбас і прагнуть перекласти відповідальність на Україну.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НПНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Україна