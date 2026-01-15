В Николаеве взрывы на фоне угрозы баллистики

$43.180.08
06:16 • 3712 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
02:34 • 28599 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 29036 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 30978 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 31194 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 26027 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22126 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 19326 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 16144 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 15275 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Убийства в Иране прекращаются, планов казней нет - Трамп14 января, 21:59 • 7002 просмотра
Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке с требованием оплаты14 января, 22:32 • 10229 просмотра
"Пора начинать пить": Кая Каллас своеобразно поздравила евродепутатов с праздниками14 января, 23:41 • 10071 просмотра
Наступ россиян в Украине замедлился: в ISW назвали причиныPhoto03:07 • 7992 просмотра
"Ущерб от ВСУ": Россия пытается уйти от ответственности за разрушенный Донбасс - ЦПД04:04 • 3580 просмотра
публикации
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 34259 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 45742 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 52467 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 68771 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 78448 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Андрей Пышный
Соединённые Штаты
Украина
Гренландия
Дания
Китай
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 31807 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 66211 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 58123 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 62420 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 63505 просмотра
Техника
Фильм
Сериал
Шахед-136
Золото

В Николаеве взрывы на фоне угрозы баллистики

Киев • УНН

 • 204 просмотра

В Николаеве прогремели взрывы, о чем сообщил мэр Александр Сенкевич. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с юга.

В Николаеве взрывы на фоне угрозы баллистики

В Николаеве прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики, сообщил в четверг мэр города Александр Сенкевич в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Слышен взрыв в Николаеве", - сообщил сначала Сенкевич на фоне воздушной тревоги.

"Снова слышен взрыв! Угроза продолжается!" - добавил он. 

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления и скоростной цели на Николаев.

россия атаковала Украину 82 дронами, 61 из них обезврежен15.01.26, 08:30 • 1452 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Николаев