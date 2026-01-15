В Николаеве взрывы на фоне угрозы баллистики
В Николаеве прогремели взрывы, о чем сообщил мэр Александр Сенкевич. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с юга.
В Николаеве прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики, сообщил в четверг мэр города Александр Сенкевич в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Слышен взрыв в Николаеве", - сообщил сначала Сенкевич на фоне воздушной тревоги.
"Снова слышен взрыв! Угроза продолжается!" - добавил он.
Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления и скоростной цели на Николаев.
