У Миколаєві вибухи на тлі загрози балістики

У Миколаєві пролунали вибухи на тлі загрози балістики, повідомив у четвер мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Чутно вибух у Миколаєві", - повідомив спочатку Сєнкевич на тлі повітряної тривоги.

"Знову чутно вибух! Загроза триває!" - додав він.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку і швидкісну ціль на Миколаїв.

