У Миколаєві вибухи на тлі загрози балістики
Київ • УНН
У Миколаєві пролунали вибухи, про що повідомив мер Олександр Сєнкевич. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики з півдня.
У Миколаєві пролунали вибухи на тлі загрози балістики, повідомив у четвер мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Чутно вибух у Миколаєві", - повідомив спочатку Сєнкевич на тлі повітряної тривоги.
"Знову чутно вибух! Загроза триває!" - додав він.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку і швидкісну ціль на Миколаїв.
