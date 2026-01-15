$43.180.08
06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
У Миколаєві вибухи на тлі загрози балістики

Київ • УНН

 354 перегляди

У Миколаєві пролунали вибухи, про що повідомив мер Олександр Сєнкевич. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики з півдня.

У Миколаєві вибухи на тлі загрози балістики

У Миколаєві пролунали вибухи на тлі загрози балістики, повідомив у четвер мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Чутно вибух у Миколаєві", - повідомив спочатку Сєнкевич на тлі повітряної тривоги.

"Знову чутно вибух! Загроза триває!" - додав він. 

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку і швидкісну ціль на Миколаїв.

росія атакувала Україну 82 дронами, 61 з них знешкоджено15.01.26, 08:30 • 1534 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Миколаїв