Представитель российского диктатора дмитрий песков не подтвердил, что рф согласна на размещение миротворцев в Украине с участием военных КНР и стран глобального Юга, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Однако, по словам пескова, "россия считает актуальным и необходимым продолжение диалога с США по Украине, каналы общения работают".

москва считает важным изложить американцам свои взгляды на обсуждения, которые идут по украинскому вопросу - резюмировал песков.

кремль ожидает визита спецпосланников США Уиткоффа и Кушнера после согласования дат - песков

Ранее

Как писал Bloomberg, посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют поехать в москву для встречи с главой кремля владимиром путиным в ближайшее время, на фоне работы над продвижением мирного соглашения, которое прекратит войну россии против Украины.

Напомним

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Украина, а не россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны.

Как сообщал УНН, американский лидер, который обещал завершить войну за 24 часа, уже неоднократно менял риторику. Из его уст звучало, что он разочарован путиным, разочарован Зеленским, а впоследствии и обоими лидерами россии и Украины.

Кроме того, Трамп неоднократно заявлял, что у Зеленского "нет карт". В то же время источники из его окружения сообщали, что его утомили игры путина.