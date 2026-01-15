У путина не подтвердили согласие рф на миротворцев с участием военных КНР и стран глобального Юга
Киев • УНН
Представитель российского диктатора дмитрий песков не подтвердил согласие рф на размещение миротворцев в Украине с участием военных КНР. Однако, по его словам, россия считает актуальным продолжение диалога с США по Украине.
Представитель российского диктатора дмитрий песков не подтвердил, что рф согласна на размещение миротворцев в Украине с участием военных КНР и стран глобального Юга, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Однако, по словам пескова, "россия считает актуальным и необходимым продолжение диалога с США по Украине, каналы общения работают".
москва считает важным изложить американцам свои взгляды на обсуждения, которые идут по украинскому вопросу - резюмировал песков.
Ранее
Как писал Bloomberg, посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер планируют поехать в москву для встречи с главой кремля владимиром путиным в ближайшее время, на фоне работы над продвижением мирного соглашения, которое прекратит войну россии против Украины.
Напомним
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Украина, а не россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны.
Как сообщал УНН, американский лидер, который обещал завершить войну за 24 часа, уже неоднократно менял риторику. Из его уст звучало, что он разочарован путиным, разочарован Зеленским, а впоследствии и обоими лидерами россии и Украины.
Кроме того, Трамп неоднократно заявлял, что у Зеленского "нет карт". В то же время источники из его окружения сообщали, что его утомили игры путина.