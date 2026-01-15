У путіна не підтвердили згоду рф на миротворців за участю військових КНР і країн глобального Півдня

Речник російського диктатора дмитро пєсков не підтвердив, що рф згодна на розміщення миротворців в Україні за участю військових КНР і країн глобального Півдня, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Проте, за словами пєскова, "росія вважає актуальним та необхідним продовження діалогу зі США щодо України, канали спілкування працюють".

москва вважає за важливе викласти американцям свої погляди на обговорення, які йдуть з українського питання - резюмував пєсков.

кремль очікує візиту спецпосланців США Віткоффа і Кушнера після погодження дат - пєсков

Раніше

Як писав Bloomberg посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують поїхати до москви для зустрічі з главою кремля володимиром путіним найближчим часом, на тлі роботи над просуванням мирної угоди, яка припинить війну росії проти України.

Нагадаємо

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни.

Як повідомляв УНН, американський лідер, який обіцяв завершити війну за 24 години, вже неодноразово змінював риторику. З його вуст звучало, що він розчарований путіним, розчарований Зеленським, а згодом і обома лідерами росії та України.

Крім того, Трамп неодноразово закидав, що у Зеленського "немає карт". Натомість джерела з його оточення повідомляли, що його втомили ігри путіна.