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Politico: Туреччина має намір допомогти ЄС замінити транзит газу через Україну

Politico: Туреччина має намір допомогти ЄС замінити транзит газу через Україну

Київ • УНН

 • 76092 перегляди

Туреччина прагне відновити енергетичні переговори з ЄС та стати альтернативним маршрутом для постачання газу. Країна може розширити Південний газовий коридор та з'єднати його з середземноморським газом.

Туреччина докладає дипломатичних зусиль, щоб відновити енергетичні переговори з ЄС. Країна розглядає перспективу стати великим постачальником природного газу після того, як попередні переговори було зірвано через напруженість із Кіпром. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі заявив, що енергетична співпраця займатиме центральне місце на порядку денному в рамках запланованого потепління відносин, яке включатиме торгівельні переговори та політичну співпрацю щодо війн у Східній Європі та на Близькому Сході. Цей крок робиться в той час, коли країни-члени ЄС, такі як Угорщина та Словаччина, шукають альтернативи російському газу після того, як на початку року минув термін дії транзитної угоди, яка дозволяла їм імпортувати постачання через Україну. 

У нас є Південний газовий коридор. Ми маємо 18 мільярдів кубометрів газу, переважно з Азербайджану, — і ми можемо легко розширити його, з'єднавши із середземноморським газом. Наша роль там, наш потенціал,

- сказав Каймакчі.

Однак переговори на високому рівні з торгівлі енергоносіями між Туреччиною та ЄС були призупинені у 2019 році, оскільки лідери блоку заявили, що "на цей момент" жодних зустрічей не проводитиметься через суперечку між Анкарою та країною-членом Кіпром щодо прав на буріння газових свердловин у Середземному морі. Згідно з заявою Європейської ради, турецькі компанії мали намір видобувати викопне паливо "в територіальних водах Кіпру". Кіпр та Греція також сподіваються розробляти прибуткові природні ресурси, але зіткнулися з протидією з боку Туреччини. 

Попри цей потенціал, енергетичний діалог ЄС-Туреччина заблокований через рішення, ухвалені у 2019 році. Ми розглядаємо це як ситуацію програшу. Туреччина - одна з трьох-чотирьох основних енергетичних артерій - використовувати її чи ні - вирішувати ЄС,

- сказав Каймакчі.

За його словами, лише Кіпр зараз залишається проти відновлення діалогу з цього питання. 

Можливо, їм не потрібно багато енергії в сонячному Середземномор'ї, — але більшість країн-членів кажуть, що їм потрібно більше енергії, більше диверсифікації. Тож це лише триватиме

- сказав посол.

Нагадаємо

Зеленський обговорив з Алієвим можливість транзиту азербайджанського газу через українську ГТС до Європи. Україна готова швидко підписати контракти для постачання неросійського газу європейським країнам.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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