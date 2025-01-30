У ЄС обговорюють ідею повернення до закупівель російського газу - FT

Європейські чиновники обговорюють, чи слід відновити продаж російського трубопровідного газу в ЄС у межах потенційного врегулювання з метою покласти край війні проти України, з посиланням на людей, знайомих з обговореннями, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Прихильники купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, спонукатиме москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для реалізації та підтримки припинення вогню.

Але висування ідеї відновлення постачання російського газу до Європи, навіть на попередніх обговореннях, вже викликало негативну реакцію серед найближчих союзників України до ЄС.

Троє з офіційних осіб, поінформованих про переговори, заявили, що цю ідею схвалили деякі німецькі та угорські офіційні особи за підтримки інших столиць, які побачили в ній спосіб знизити європейські витрати на енергоносії.

"Від деяких великих держав-членів є тиск щодо цін на енергоносії, і це, звичайно, один із способів їх знизити", - сказав один з офіційних осіб.

Відновлення експорту до Європи значно збільшить прибутки москви, зауважує видання. До війни потоки трубопроводами з росії становили близько 40 відсотків від загального обсягу поставок ЄС, причому Німеччина була найбільшим імпортером.

Президент США Дональд Трамп вимагав припинити війну "швидко", що викликало дискусії серед західних столиць щодо елементів, необхідних для міцної угоди з москвою. Президент США також пригрозив ЄС митами, якщо він не купуватиме більше скрапленого природного газу з Америки, який дорожчий за трубопровідний газ.

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Поява ідеї відновлення продажів трубопроводами з росії викликало обурення у брюссельських чиновників і дипломатів з деяких країн Східної Європи, багато з яких провели останні три роки, працюючи над скороченням обсягів імпорту російських енергоносіїв у блок, зазначає видання.

"Це божевілля, - сказав один із чиновників. - Наскільки дурними ми можемо бути, щоб навіть думати про це як про варіант?"

Як повідомляється, Офіс Президента України не відповів на запит про коментар щодо обговорення відновлення закупівель російського газу.

Відновлення дебатів про продаж газу, як вказано, засмутило деяких експортерів СПГ із США, які прагнуть підписати довгострокові угоди про постачання з європейськими компаніями. Вони побоюються, що будь-яке відновлення українського транзиту може зробити їхню продукцію неконкурентоспроможною, за словами двох чиновників.

Один із головних чиновників Європейської комісії з енергетики Дітте Юул Йоргенсен перебуває в США цього тижня, щоб зустрітися з експортерами СПГ для переговорів, які стосуватимуться довгострокових потенційних поставок.

Заявлена ​​ціль ЄС - позбавити енергетичну систему блоку всіх російських видів палива до 2027 року. Комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен має представити план досягнення цієї мети в березні.

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Але важке становище важкої промисловості ЄС, як повідомляється, збільшило потребу європейських країн у джерелах дешевшої енергії. Вартість газу в Європі зазвичай у три-чотири рази вища, ніж у США.

Газ, що поставляється з росії, становив близько 10 відсотків від загального обсягу поставок у 2024 році, але цей обсяг скоротився вдвічі з того часу, як у січні закінчився транзитний контракт, що дозволяє паливу надходити в ЄС через Україну.

Трубопровід, яким російський газ продовжує надходити у блок, - це "Турецький потік" через Туреччину, яка забезпечує Угорщину приблизно 7,5 млрд кубометрів газу. "Будапешт разом із проросійським урядом Словаччини лобіювали в ЄС, щоб натиснути на Україну, щоб вона відновила транзит газу", - вказує видання.

"Зрештою, всі хочуть нижчих цін на енергоносії", - сказав високопосадовець ЄС.

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